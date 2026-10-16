OFFRE DU MATIN - AMÉRIQUES-Point de basculement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur.)

par Anna Szymanski

Bonjour à tous les lecteurs de Morning Bid!

Sommes-nous en train d’atteindre un point d’inflexion? Qu’il s’agisse de l’essor de l’IA , de l’escalade au Moyen-Orient ou des relations entre les États-Unis et l’Ukraine , cette semaine a apporté de nouveaux signes indiquant que les marchés et la géopolitique pourraient être proches d’un point de rupture.

Une importante vague de ventes liée à l’IA a frappé les marchés mondiaux cette semaine, sur fond d’inquiétudes croissantes quant au fait que la hausse des taux d’intérêt pourrait créer des difficultés de financement, alors que le réseau de financements circulaires au sein de l’écosystème de l’IA devient de plus en plus complexe. Les marchés étaient plus calmes vendredi matin , mais les investisseurs restent craintifs à l’idée que des coûts d’emprunt plus élevés puissent mettre fin à une période faste qui a contribué à maintenir l’économie mondiale sur les rails au cours de l’année écoulée, malgré les vents contraires liés tant aux guerres commerciales qu’aux conflits armés.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a enregistré sept baisses quotidiennes consécutives jusqu’à jeudi, tandis que les indices asiatiques à forte composante technologique – qui figuraient parmi les principaux bénéficiaires de l’euphorie liée à l’IA en début d’année – ont été durement touchés cette semaine . L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 a chuté de près de 8 % jeudi, même s’il a rebondi de plus de 3 % vendredi.

Ce recul a été amplifié mercredi par la publication d’un IPC américain légèrement plus élevé que prévu. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,6 % le mois dernier , soit une hausse de 3,7 % sur les douze mois jusqu’en septembre, en grande partie due à la hausse des prix de l’essence. Ce résultat était conforme aux attentes des économistes, mais la hausse mensuelle de 0,3 % de l’inflation sous-jacente – qui exclut les prix des denrées alimentaires et de l’énergie – s’est avérée légèrement supérieure aux prévisions consensuelles.

Cela a effrayé les marchés, faisant brièvement grimper à environ 50 % les anticipations d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale ce mois-ci – contre environ 25 % avant la publication des chiffres de l’inflation. Bien que ces anticipations se soient depuis atténuées, les marchés semblent toujours craindre qu’une inflation tenace ne contraigne la Fed à maintenir une politique restrictive, les investisseurs se débarrassant des actions et des titres de dette de certaines des entreprises les plus endettées.

On notera notamment que CRWV.O , de CoreWeave, a vu son action chuter de 15 % mercredi, tandis que les obligations de cette société de cloud computing, arrivant à échéance en 2032 et émises il y a à peine quatre mois, sont entrées en situation de détresse , leurs spreads de swaps de défaut de crédit ayant brièvement dépassé les 1 000 points de base.

Le Fonds monétaire international a mis en avant les risques liés à l’IA lors de ses réunions à Bangkok cette semaine. Jason Wu, directeur adjoint de la division Analyse des marchés mondiaux du FMI, a lancé cette mise en garde: « Si des doutes surgissent quant à la monétisation de l’IA, la valeur des investissements en actions s’effondrera, le service de la dette pourrait devenir difficile et les engagements de revenus futurs risquent de ne pas se concrétiser. » Le tableau n’est guère réjouissant.

Les publications des résultats financiers des géants de l’IA dans les semaines à venir pourraient apaiser certaines inquiétudes des investisseurs – mais la barre est placée très haut. Il suffit de prendre l’exemple de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces de pointe. Jeudi, l’entreprise a annoncé une hausse de 69 % de son bénéfice net au troisième trimestre, dépassant les prévisions du marché, tout en soulignant que la demande de puces continuait de dépasser l’offre. Pourtant, cela n’a pas suffi à endiguer la chute des actions mondiales liées à l’IA.

Cela soulève une question préoccupante: les paris de Wall Street sur l’IA sont-ils tout simplement trop ambitieux pour aboutir ?

Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices des entreprises du S&P 500 .SPX progressent de plus de 30 % en glissement annuel au troisième trimestre, les deux tiers de cette hausse provenant des secteurs de la technologie et de l’IA, selon LSEG.

Mais les banques de Wall Street, premières grandes entreprises à publier leurs résultats cette saison, ont connu un début un peu difficile. Les résultats de sociétés telles que JPMorgan JPM.N , Citigroup C.N , Goldman Sachs GS.N et Wells Fargo WFC.N ont été mitigés , mais dans l’ensemble, ils indiquent que la vague de fusions-acquisitions et de transactions qui avait alimenté des bénéfices records au cours des six premiers mois de l’année pourrait ralentir face à la hausse des coûts d’emprunt.

Au cœur de cette hausse des taux d’intérêt se trouve, bien sûr, la flambée de l’inflation liée aux prix de l’énergie observée cette année.

Sur ce front, le Brent LCOc1 a dépassé les 106 dollars le baril mercredi dans un contexte d’escalade des attaques au Moyen-Orient, même s’il a ensuite légèrement reculé en fin de semaine.

Les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont intensifié leurs attaques contre l’Arabie saoudite tout au long de la semaine. Le groupe a frappé le siège social du géant pétrolier Saudi Aramco <2222.SE > ainsi que l’aéroport international de Riyad . Ces attaques ont eu lieu alors que le royaume accueillait une grande conférence sur l’énergie et l’investissement .

L’Iran a également déclaré qu’il déployait de nouvelles tactiques pour cibler les navires transitant par le détroit d’Ormuz, Téhéran cherchant à maintenir une pression à la hausse sur les cours du pétrole à l’approche des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre . Un porte-conteneurs et un vraquier ont tous deux coulé près d’Ormuz à moins de 24 heures d’intervalle après avoir été touchés par des projectiles lors d’incidents distincts, selon des responsables du secteur maritime.

Dans le même temps, les prix des carburants restent exorbitants, notamment ceux du diesel. Alors que le président américain Donald Trump a annoncé vendredi dernier un accord sur le diesel avec le président russe Vladimir Poutine afin de permettre à la Russie de reprendre certaines exportations de diesel et a affirmé dimanche qu’un « cessez-le-feu énergétique » entre les parties belligérantes était en vigueur, l’impact sur les prix de l’énergie a été modeste.

Les volumes mentionnés dans l’accord sur le diesel étaient très faibles et, bien que Kyiv ait initialement accepté de suspendre les frappes contre les infrastructures énergétiques russes, le fragile accord de « cessez-le-feu » s’était effondré dès jeudi .

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a évoqué une « trahison » des États-Unis, , tandis que des responsables ukrainiens se plaignaient de ne pas avoir reçu, pendant plusieurs jours, d’alertes précoces de la part des États-Unis concernant l’arrivée de missiles balistiques russes. Ils ont également indiqué que la version militaire du service de communications par satellite Starlink d’Elon Musk avait été ralentie dans tout le pays, ce qui entravait leurs activités militaires.

Alors que les perspectives concernant les conflits au Moyen-Orient et entre la Russie et l’Ukraine sont pour le moins incertaines, une chose apparaît clairement: un changement s’opère dans la mentalité des traders du secteur de l’énergie. Pendant de nombreux mois, Trump a réussi à faire baisser les marchés pétroliers en quelques mots, mais l’évolution des prix de l’énergie ces dernières semaines suggère que cette capacité, qui faisait sa marque de fabrique, est en train de s’estomper .

À l’approche de la semaine prochaine, la géopolitique et les résultats financiers devraient se disputer l’attention des investisseurs, puisque Meta META.O , Tesla TSLA.O et IBM

IBM.N s’apprêtent tous à publier leurs résultats.

Avant de partir, jetez un œil à quelques questions que les chroniqueurs de ROI ont récemment abordées:

* Pourquoi les flux de GNL du Moyen-Orient ne se redressent-ils pas aussi vite que ceux du pétrole brut?

* Que reste-t-il de l’économie américaine une fois l’IA mise de côté?

* Pourquoi la hausse des taux d’intérêt n’effraie-t-elle pas les entreprises emprunteuses?

* Les États-Unis peuvent-ils maintenir leur réserve stratégique de cuivre?

* Pourquoi la dévaluation du yuan est-elle à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour l’Europe?

* Les gouvernements pourraient-ils en réalité souhaiter que l’IA trébuche?

* Comment le marché de l’aluminium a-t-il pu rester à l’abri de la guerre en Iran?

* Pourquoi le chemin vers un parc automobile entièrement électrique pourrait-il être plus semé d’embûches que prévu?

* Les raffineries de pétrole asiatiques pourraient-elles figurer parmi les grands gagnants de la guerre en Iran?

* Pourquoi l’IA pourrait-elle peser sur le PIB américain?

* Quel est le secret inavouable qui se cache derrière le boom des batteries en Europe?

J'aimerais beaucoup avoir votre avis, alors n'hésitez pas à me contacter à l'adresse .

Vous souhaitez recevoir le Morning Bid dans votre boîte mail tous les matins en semaine? Inscrivez-vous à la newsletter ici . Vous pouvez retrouver ROI sur le site web de Reuters , et nous suivre sur LinkedIn et X .

Les opinions exprimées sont celles des auteurs. Elles ne reflètent pas les points de vue de Reuters News, qui, conformément aux Principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.