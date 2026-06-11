OENEO : RESULTATS ANNUELS 2025-2026 : MARGE OPERATIONNELLE COURANTE DE 13,7% - FREE CASH-FLOW LARGEMENT POSITIF QUI RENFORCE UNE STRUCTURE FINANCIERE TRES SOLIDE

Compte de résultat consolidé (M € ) 2024-2025 2025-2026 Variation Chiffre d'affaires 305,1 275,5 -9,7% Dont Bouchage 222,5 210,7 -5,3% Dont Elevage 82,6 64,8 -21,6% Résultat opérationnel courant 45,5 37,8 -16,9% Dont Bouchage 45,8 42,8 -6,6% Dont Elevage 3,4 (2,5) ns Dont Siège (3,7) (2,5) Résultat opérationnel non courant (2,0) 1,8 Résultat opérationnel 43,5 39,6 -8,9% Résultat financier (4,7) (3,3) Impôts (9,0) (9,4) Résultat Net 29,8 27,0 -9,5% Résultat Net consolide part du Groupe 29,8 26,8 -9,9% Capitaux Propres 324,8 313,2 Endettement Net 57,1 56,1

Les comptes consolidés de l'exercice 2025-2026 clos le 31 mars 2026, ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 11 juin 2026. Les procédures d'audit sur les états financiers consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Le Groupe Oeneo a évolué tout au long de l'exercice dans un environnement difficile et inédit pour la filière des vins et spiritueux, lié tant à la faiblesse historique de la production pour la 3 ème année consécutive qu'à la baisse de la consommation mondiale, notamment due au contexte inflationniste. Dans ce cadre, le Groupe reste résilient malgré la baisse d'activité et publie des résultats annuels solides, illustrés par une marge opérationnelle courante de 13,7%. La génération de free cash-flow* est également largement positive, permettant de consolider une situation financière toujours très saine avec un endettement net faible (17,9% des capitaux propres) tout en poursuivant les investissements productifs et environnementaux.

Le chiffre d'affaires 2025-2026 s'élève à 275,5 M€ en retrait de -9,3 % à taux de change constant. La Division Bouchage affiche une meilleure résistance avec une variation de -5,3% et près de 2 milliards de bouchons liège vendus dans le monde entier. La Division Elevage, plus exposée aux reports d'investissements clients, induits par la conjoncture difficile et la faiblesse des vendanges, recule de -20,2 % à taux de change constant (-21,6% en publié).

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à 37,8 M€, soit une marge opérationnelle courante de 13,7 %. Le maintien d'une profitabilité élevée supérieure à 20% dans la Division Bouchage a permis de compenser en grande partie l'impact de la baisse d'activité de la Division Elevage, qui met en œuvre, depuis ces derniers mois, des mesures d'adaptation qui porteront prochainement leurs fruits.

Le résultat opérationnel intègre un profit non courant de 1,8 M€, liée à une plus-value de cession d'un site devenu non stratégique au Portugal, et s'établit à 39,6 M€ , soit 14,4% du chiffre d'affaires. Le résultat financier s'améliore à -3,3 M€ vs -4,7 M€ en 2024-2025, intégrant la baisse significative de 1,8 M€ des frais financiers essentiellement liée à la baisse des taux et une perte de change de -0,4 M€, notamment liée à la parité euro-dollar.

Après comptabilisation de l'impôt pour -9,4 M€ (majoré, pour 1,1 M€, de l'incidence fiscale d'opérations non récurrentes), le résultat net part du groupe s'élève à 26,8 M€, représentant une marge nette de 9,8%.

La trésorerie générée par l'activité s'élève à 66,6 M€ (vs 53,0 M€ en 2024-2025) composée d'une capacité d'autofinancement après impôts en hausse à 48,4 M€ et d'une amélioration significative du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de 18,2 M€, principalement due à l'optimisation des stocks de bois dans la Division Elevage.

La génération de trésorerie de l'activité reste largement supérieure aux flux d'investissements nets de l'exercice qui se sont élevés à 20,2 M€ principalement dédiés à l'amélioration de l'outil productif et à la construction de la centrale d'alimentation solaire du site de production de bouchons en Espagne.

Le free cash-flow est ainsi positif à 46,4 M€, en augmentation par rapport à l'exercice précédent (pour rappel 38,0 M€), couvrant en particulier la distribution du dividende de 22,5 M€ (0,35 € par action) au titre de l'exercice 2024-2025, le rachat suivi de l'annulation d'actions pour 15,5 M€ et le paiement des intérêts financiers pour 2,8 M€.

Les capitaux propres s'élèvent à 313,2 M€. L'endettement financier net (intégrant les dettes liées aux contrats de location de 7,0 M€ - norme « IFRS 16 ») est de 56,1 M€ au 31 mars 2026. Le taux d'endettement net reste faible à 17,9% des capitaux propres. La trésorerie disponible est renforcée à 51,0 M€.

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale le versement en numéraire d'un dividende ordinaire inchangé de 0,35 € au titre de l'exercice 2025-2026.

Pour l'exercice 2026-2027, dans une conjoncture sans évolution notable depuis le début d'exercice, le Groupe Oeneo anticipe un nouvel exercice de consolidation et poursuit ses actions d'optimisation de ses coûts, sa politique d'innovation et la maitrise de sa structure financière.

Commentaires sur la performance 2025-2026 par Division

BOUCHAGE : Marge opérationnelle courante élevée de 20,3%

La Division a affiché une bonne résistance dans ce contexte moins favorable marqué par des budgets plus contraints chez les clients et des stocks abaissés prudemment chez les distributeurs. Avec près de 2 milliards de bouchons en liège vendus, dont plus de 86% de Diam, le chiffre d'affaires 2025-2026 s'élève à 210,7 M€, en baisse contenue à -5,3%.

Dans ce contexte, la Division a su conserver, avec un résultat opérationnel courant de 42,8 M€, une marge opérationnelle élevée de 20,3% très proche du niveau réalisé lors de l'exercice précédent (20,6%) malgré la baisse d'activité. Cette performance s'appuie sur une très bonne maitrise des coûts matières et de production, et l'optimisation continue de la performance industrielle.

Pour l'exercice 2026-2027, dans un contexte toujours incertain, le Groupe vise à consolider ses parts de marché tout en maintenant une rentabilité élevée. Le Groupe vient de racheter son principal distributeur en Amérique du Sud afin de sécuriser et d'accélérer son déploiement dans cette région.

ELEVAGE : Profitabilité négative en raison de la baisse d'activité

Dans un marché en fort repli partout dans le monde, la Division enregistre un chiffre d'affaires 2025-2026 de 64,8 M€, en baisse de -20,2% à taux de change constant. L'activité a été particulièrement impactée par la faiblesse des investissements des viticulteurs tant aux Etats-Unis dans un environnement perturbé par les droits de douane qu'en France sur le marché du cognac.

Dans ce contexte, la Division affiche un résultat opérationnel courant de -2,5 M€. Le niveau d'activité historiquement bas n'a pas permis d'absorber l'ensemble des charges opérationnelles d'autant que les mesures d'adaptation mises en œuvre sur l'exercice porteront pleinement leurs effets sur l'exercice 2026-2027, notamment sur la filière amont.

Le résultat opérationnel courant intègre également une hausse des dépenses de R&D, reflétant les investissements dans l'innovation, en particulier le développement de la nouvelle barrique « Twood ». Ces initiatives visent à répondre aux évolutions des attentes du marché et à renforcer les positions commerciales du Groupe en conquérant de nouvelles parts de marché.

Pour 2026-2027, la Division poursuit ses actions de rationalisation afin de s'adapter au contexte inchangé et retrouver rapidement une rentabilité positive.

Le groupe Oeneo publiera le 20 juillet 2026 APRES BOURSE son chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026-2027.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0)5 48 17 25 29 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Fatou-Kiné N'DIAYE

Presse – Médias

+ 33 (0) 1 53 67 36 34

Annexes

Bilan

ACTIF 31/03/2026 31/03/2025 Ecarts d'acquisition 47 431 47 479 Immobilisations incorporelles 8 597 7 498 Immobilisations corporelles 146 350 143 599 Immobilisations financières 4 313 4 302 Impôts différés 2 448 3 298 Total Actifs Non Courants 209 138 206 176 Stocks et en-cours 150 700 169 474 Clients et autres débiteurs 77 689 81 217 Créances d'impôt 2 761 2 386 Autres actifs courants 2 267 2 443 Trésorerie et équivalents de trésorerie 51 013 39 417 Total Actifs Courants 284 429 294 938 Total Actif 493 567 501 114 PASSIF 31/03/2026 31/03/2025 Capital apporté 63 361 65 052 Primes liées au capital 22 339 35 648 Réserves et report à nouveau 200 679 194 294 Résultat de l'exercice 26 828 29 767 Total Capitaux Propres (Part du Groupe) 313 208 324 762 Intérêts minoritaires Total Capitaux Propres 313 208 324 762 Emprunts et dettes financières 85 464 33 667 Engagements envers le personnel 2 235 2 356 Autres provisions (0) 17 Impôts différés 3 824 4 269 Autres passifs non courants 8 503 8 692 Total Passifs non courants 100 027 49 001 Emprunts et concours bancaires (part <1 an) 21 677 62 846 Provisions (part <1 an) 743 760 Fournisseurs et autres créditeurs 55 777 61 297 Autres passifs courants 2 135 2 448 Total Passifs courants 80 333 127 351 Total Passif et Capitaux propres 493 567 501 114

compte de resultats

En milliers d'euros 31/03/2026 31/03/2025 Chiffre d'affaires 275 447 305 120 Autres produits de l'activité 319 273 Achats consommés et variation de stock (105 480) (119 947) Charges externes (49 357) (54 450) Charges de personnel (59 736) (62 365) Impôts et taxes (2 109) (2 135) Dotation aux amortissements (20 259) (20 012) Dotation aux provisions (1 391) (2 167) Autres produits et charges courants 353 1 146 Résultat Opérationnel Courant 37 778 45 463 Résultat sur cession de participations consolidées - - Autres produits et charges opérationnels non courants 1 832 (1 981) Résultat Opérationnel 39 610 43 482 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 726 108 Coût de l'endettement financier brut (3 560) (5 342) Coût de l'endettement financier net (2 833) (5 234) Autres produits et charges financiers (426) 571 Résultat avant impôt 36 351 38 819 Impôts sur les bénéfices (9 381) (9 025) Résultat après impôt 26 970 29 794 Résultat des sociétés mises en équivalence (142) (27) Résultat net 26 828 29 767 Intérêts des minoritaires - - Résultat net (Part du groupe) 26 828 29 767 Résultat par action de l'ensemble consolidé (en euros) 0,42 0,46 Résultat dilué par action de l'ensemble consolidé (en euros) 0,42 0,46

tABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

En milliers d'euros 31/03/2026 31/03/2025 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE Résultat net consolidé 26 828 29 767 Résultat net consolidé des activités abandonnées - - Résultat net consolidé des activités poursuivies 26 828 29 767 Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence 142 27 Elimination des amortissements et provisions 19 645 20 371 Elimination des résultats de cession et pertes et profits de dilution (1 559) (222) Elimination des produits de dividendes (172) (178) Charges et produits calculés liés aux paiements en action 1 016 2 415 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie - - = Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 45 900 52 180 Charge d'impôt 9 381 9 025 Coût de l'endettement financier net 2 833 5 234 = Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 58 114 66 440 Impôts versés (9 744) (10 145) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 18 222 (3 255) = Flux net de trésorerie généré par l'activité 66 592 53 040 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Incidence des variations de périmètre - - Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (23 545) (15 077) Acquisitions d'actifs financiers - (2 117) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 3 164 872 Cessions d'actifs financiers - 1 350 Dividendes reçus 172 178 Variation des prêts et avances consentis (33) (213) = Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (20 242) (15 007) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Transactions avec les intérêts minoritaires - (47) Réduction de capital (15 498) Acquisition et cession d'actions propres (28) 13 Emissions d'emprunts 5 523 605 Remboursements d'emprunts (2 987) (11 809) Intérêts financiers nets versés (2 765) (4 868) Dividendes versés par la société mère (22 519) (22 421) Dividendes versés aux minoritaires - - = Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (38 274) (38 527) Incidence de la variation des taux de change (158) (92) Variation de Trésorerie liés aux activités poursuivies 7 918 (586) Trésorerie d'ouverture (nette des concours bancaires courants) 37 642 38 229 Trésorerie de clôture (nette des concours bancaires courants) 45 559 37 642