OENEO : RESULTATS ANNUELS 2025-2026 : MARGE OPERATIONNELLE COURANTE DE 13,7% - FREE CASH-FLOW LARGEMENT POSITIF QUI RENFORCE UNE STRUCTURE FINANCIERE TRES SOLIDE

|Compte de résultat consolidé (M € )
|2024-2025
|2025-2026
|Variation
|Chiffre d'affaires
|305,1
|275,5
|-9,7%
|Dont Bouchage
|222,5
|210,7
|-5,3%
|Dont Elevage
|82,6
|64,8
|-21,6%
|Résultat opérationnel courant
|45,5
|37,8
|-16,9%
|Dont Bouchage
|45,8
|42,8
|-6,6%
|Dont Elevage
|3,4
|(2,5)
|ns
|Dont Siège
|(3,7)
|(2,5)
|Résultat opérationnel non courant
|(2,0)
|1,8
|Résultat opérationnel
|43,5
|39,6
|-8,9%
|Résultat financier
|(4,7)
|(3,3)
|Impôts
|(9,0)
|(9,4)
|Résultat Net
|29,8
|27,0
|-9,5%
|Résultat Net consolide part du Groupe
|29,8
|26,8
|-9,9%
|Capitaux Propres
|324,8
|313,2
|Endettement Net
|57,1
|56,1
Les comptes consolidés de l'exercice 2025-2026 clos le 31 mars 2026, ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 11 juin 2026. Les procédures d'audit sur les états financiers consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.
Le Groupe Oeneo a évolué tout au long de l'exercice dans un environnement difficile et inédit pour la filière des vins et spiritueux, lié tant à la faiblesse historique de la production pour la 3 ème année consécutive qu'à la baisse de la consommation mondiale, notamment due au contexte inflationniste. Dans ce cadre, le Groupe reste résilient malgré la baisse d'activité et publie des résultats annuels solides, illustrés par une marge opérationnelle courante de 13,7%. La génération de free cash-flow* est également largement positive, permettant de consolider une situation financière toujours très saine avec un endettement net faible (17,9% des capitaux propres) tout en poursuivant les investissements productifs et environnementaux.
Le chiffre d'affaires 2025-2026 s'élève à 275,5 M€ en retrait de -9,3 % à taux de change constant. La Division Bouchage affiche une meilleure résistance avec une variation de -5,3% et près de 2 milliards de bouchons liège vendus dans le monde entier. La Division Elevage, plus exposée aux reports d'investissements clients, induits par la conjoncture difficile et la faiblesse des vendanges, recule de -20,2 % à taux de change constant (-21,6% en publié).
Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à 37,8 M€, soit une marge opérationnelle courante de 13,7 %. Le maintien d'une profitabilité élevée supérieure à 20% dans la Division Bouchage a permis de compenser en grande partie l'impact de la baisse d'activité de la Division Elevage, qui met en œuvre, depuis ces derniers mois, des mesures d'adaptation qui porteront prochainement leurs fruits.
Le résultat opérationnel intègre un profit non courant de 1,8 M€, liée à une plus-value de cession d'un site devenu non stratégique au Portugal, et s'établit à 39,6 M€ , soit 14,4% du chiffre d'affaires. Le résultat financier s'améliore à -3,3 M€ vs -4,7 M€ en 2024-2025, intégrant la baisse significative de 1,8 M€ des frais financiers essentiellement liée à la baisse des taux et une perte de change de -0,4 M€, notamment liée à la parité euro-dollar.
Après comptabilisation de l'impôt pour -9,4 M€ (majoré, pour 1,1 M€, de l'incidence fiscale d'opérations non récurrentes), le résultat net part du groupe s'élève à 26,8 M€, représentant une marge nette de 9,8%.
La trésorerie générée par l'activité s'élève à 66,6 M€ (vs 53,0 M€ en 2024-2025) composée d'une capacité d'autofinancement après impôts en hausse à 48,4 M€ et d'une amélioration significative du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de 18,2 M€, principalement due à l'optimisation des stocks de bois dans la Division Elevage.
La génération de trésorerie de l'activité reste largement supérieure aux flux d'investissements nets de l'exercice qui se sont élevés à 20,2 M€ principalement dédiés à l'amélioration de l'outil productif et à la construction de la centrale d'alimentation solaire du site de production de bouchons en Espagne.
Le free cash-flow est ainsi positif à 46,4 M€, en augmentation par rapport à l'exercice précédent (pour rappel 38,0 M€), couvrant en particulier la distribution du dividende de 22,5 M€ (0,35 € par action) au titre de l'exercice 2024-2025, le rachat suivi de l'annulation d'actions pour 15,5 M€ et le paiement des intérêts financiers pour 2,8 M€.
Les capitaux propres s'élèvent à 313,2 M€. L'endettement financier net (intégrant les dettes liées aux contrats de location de 7,0 M€ - norme « IFRS 16 ») est de 56,1 M€ au 31 mars 2026. Le taux d'endettement net reste faible à 17,9% des capitaux propres. La trésorerie disponible est renforcée à 51,0 M€.
Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale le versement en numéraire d'un dividende ordinaire inchangé de 0,35 € au titre de l'exercice 2025-2026.
Pour l'exercice 2026-2027, dans une conjoncture sans évolution notable depuis le début d'exercice, le Groupe Oeneo anticipe un nouvel exercice de consolidation et poursuit ses actions d'optimisation de ses coûts, sa politique d'innovation et la maitrise de sa structure financière.
Commentaires sur la performance 2025-2026 par Division
BOUCHAGE : Marge opérationnelle courante élevée de 20,3%
La Division a affiché une bonne résistance dans ce contexte moins favorable marqué par des budgets plus contraints chez les clients et des stocks abaissés prudemment chez les distributeurs. Avec près de 2 milliards de bouchons en liège vendus, dont plus de 86% de Diam, le chiffre d'affaires 2025-2026 s'élève à 210,7 M€, en baisse contenue à -5,3%.
Dans ce contexte, la Division a su conserver, avec un résultat opérationnel courant de 42,8 M€, une marge opérationnelle élevée de 20,3% très proche du niveau réalisé lors de l'exercice précédent (20,6%) malgré la baisse d'activité. Cette performance s'appuie sur une très bonne maitrise des coûts matières et de production, et l'optimisation continue de la performance industrielle.
Pour l'exercice 2026-2027, dans un contexte toujours incertain, le Groupe vise à consolider ses parts de marché tout en maintenant une rentabilité élevée. Le Groupe vient de racheter son principal distributeur en Amérique du Sud afin de sécuriser et d'accélérer son déploiement dans cette région.
ELEVAGE : Profitabilité négative en raison de la baisse d'activité
Dans un marché en fort repli partout dans le monde, la Division enregistre un chiffre d'affaires 2025-2026 de 64,8 M€, en baisse de -20,2% à taux de change constant. L'activité a été particulièrement impactée par la faiblesse des investissements des viticulteurs tant aux Etats-Unis dans un environnement perturbé par les droits de douane qu'en France sur le marché du cognac.
Dans ce contexte, la Division affiche un résultat opérationnel courant de -2,5 M€. Le niveau d'activité historiquement bas n'a pas permis d'absorber l'ensemble des charges opérationnelles d'autant que les mesures d'adaptation mises en œuvre sur l'exercice porteront pleinement leurs effets sur l'exercice 2026-2027, notamment sur la filière amont.
Le résultat opérationnel courant intègre également une hausse des dépenses de R&D, reflétant les investissements dans l'innovation, en particulier le développement de la nouvelle barrique « Twood ». Ces initiatives visent à répondre aux évolutions des attentes du marché et à renforcer les positions commerciales du Groupe en conquérant de nouvelles parts de marché.
Pour 2026-2027, la Division poursuit ses actions de rationalisation afin de s'adapter au contexte inchangé et retrouver rapidement une rentabilité positive.
Le groupe Oeneo publiera le 20 juillet 2026 APRES BOURSE son chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026-2027.
À propos du Groupe OENEO
OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :
- Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP.
- L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).
Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.
WE CARE ABOUT YOUR WINE
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|Oeneo
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Annexes
Bilan
|ACTIF
|31/03/2026
|31/03/2025
|Ecarts d'acquisition
|47 431
|47 479
|Immobilisations incorporelles
|8 597
|7 498
|Immobilisations corporelles
|146 350
|143 599
|Immobilisations financières
|4 313
|4 302
|Impôts différés
|2 448
|3 298
|Total Actifs Non Courants
|209 138
|206 176
|Stocks et en-cours
|150 700
|169 474
|Clients et autres débiteurs
|77 689
|81 217
|Créances d'impôt
|2 761
|2 386
|Autres actifs courants
|2 267
|2 443
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|51 013
|39 417
|Total Actifs Courants
|284 429
|294 938
|Total Actif
|493 567
|501 114
|PASSIF
|31/03/2026
|31/03/2025
|Capital apporté
|63 361
|65 052
|Primes liées au capital
|22 339
|35 648
|Réserves et report à nouveau
|200 679
|194 294
|Résultat de l'exercice
|26 828
|29 767
|Total Capitaux Propres (Part du Groupe)
|313 208
|324 762
|Intérêts minoritaires
|Total Capitaux Propres
|313 208
|324 762
|Emprunts et dettes financières
|85 464
|33 667
|Engagements envers le personnel
|2 235
|2 356
|Autres provisions
|(0)
|17
|Impôts différés
|3 824
|4 269
|Autres passifs non courants
|8 503
|8 692
|Total Passifs non courants
|100 027
|49 001
|Emprunts et concours bancaires (part <1 an)
|21 677
|62 846
|Provisions (part <1 an)
|743
|760
|Fournisseurs et autres créditeurs
|55 777
|61 297
|Autres passifs courants
|2 135
|2 448
|Total Passifs courants
|80 333
|127 351
|Total Passif et Capitaux propres
|493 567
|501 114
compte de resultats
|En milliers d'euros
|31/03/2026
|31/03/2025
|Chiffre d'affaires
|275 447
|305 120
|Autres produits de l'activité
|319
|273
|Achats consommés et variation de stock
|(105 480)
|(119 947)
|Charges externes
|(49 357)
|(54 450)
|Charges de personnel
|(59 736)
|(62 365)
|Impôts et taxes
|(2 109)
|(2 135)
|Dotation aux amortissements
|(20 259)
|(20 012)
|Dotation aux provisions
|(1 391)
|(2 167)
|Autres produits et charges courants
|353
|1 146
|Résultat Opérationnel Courant
|37 778
|45 463
|Résultat sur cession de participations consolidées
|-
|-
|Autres produits et charges opérationnels non courants
|1 832
|(1 981)
|Résultat Opérationnel
|39 610
|43 482
|Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie
|726
|108
|Coût de l'endettement financier brut
|(3 560)
|(5 342)
|Coût de l'endettement financier net
|(2 833)
|(5 234)
|Autres produits et charges financiers
|(426)
|571
|Résultat avant impôt
|36 351
|38 819
|Impôts sur les bénéfices
|(9 381)
|(9 025)
|Résultat après impôt
|26 970
|29 794
|Résultat des sociétés mises en équivalence
|(142)
|(27)
|Résultat net
|26 828
|29 767
|Intérêts des minoritaires
|-
|-
|Résultat net (Part du groupe)
|26 828
|29 767
|Résultat par action de l'ensemble consolidé (en euros)
|0,42
|0,46
|Résultat dilué par action de l'ensemble consolidé (en euros)
|0,42
|0,46
tABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
|En milliers d'euros
|31/03/2026
|31/03/2025
|FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE
|Résultat net consolidé
|26 828
|29 767
|Résultat net consolidé des activités abandonnées
|-
|-
|Résultat net consolidé des activités poursuivies
|26 828
|29 767
|Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence
|142
|27
|Elimination des amortissements et provisions
|19 645
|20 371
|Elimination des résultats de cession et pertes et profits de dilution
|(1 559)
|(222)
|Elimination des produits de dividendes
|(172)
|(178)
|Charges et produits calculés liés aux paiements en action
|1 016
|2 415
|Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie
|-
|-
|= Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt
|45 900
|52 180
|Charge d'impôt
|9 381
|9 025
|Coût de l'endettement financier net
|2 833
|5 234
|= Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt
|58 114
|66 440
|Impôts versés
|(9 744)
|(10 145)
|Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
|18 222
|(3 255)
|= Flux net de trésorerie généré par l'activité
|66 592
|53 040
|FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
|Incidence des variations de périmètre
|-
|-
|Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
|(23 545)
|(15 077)
|Acquisitions d'actifs financiers
|-
|(2 117)
|Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
|3 164
|872
|Cessions d'actifs financiers
|-
|1 350
|Dividendes reçus
|172
|178
|Variation des prêts et avances consentis
|(33)
|(213)
|= Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
|(20 242)
|(15 007)
|FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
|Transactions avec les intérêts minoritaires
|-
|(47)
|Réduction de capital
|(15 498)
|Acquisition et cession d'actions propres
|(28)
|13
|Emissions d'emprunts
|5 523
|605
|Remboursements d'emprunts
|(2 987)
|(11 809)
|Intérêts financiers nets versés
|(2 765)
|(4 868)
|Dividendes versés par la société mère
|(22 519)
|(22 421)
|Dividendes versés aux minoritaires
|-
|-
|= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
|(38 274)
|(38 527)
|Incidence de la variation des taux de change
|(158)
|(92)
|Variation de Trésorerie liés aux activités poursuivies
|7 918
|(586)
|Trésorerie d'ouverture (nette des concours bancaires courants)
|37 642
|38 229
|Trésorerie de clôture (nette des concours bancaires courants)
|45 559
|37 642
- SECURITY MASTER Key : l2iek8lramnHnGueZJWZnGhmZpeVk2TJapWex5RwY5mYm2pknWllZpvGZnJpnGZs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98716-cp-oeneo-ra-25-26-vf.pdf
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