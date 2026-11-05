Oeneo repart de l'avant, et si un bas de cycle se rapprochait ?

Oeneo retrouve le chemin de la hausse jeudi à la Bourse de Paris, soutenu par des commentaires encourageants des analystes de TP ICAP Midcap qui soulignent que le fabricant de bouchons et de tonneaux pour la filière viticole multiplie les initiatives stratégiques destinées à préparer le rebond de son marché.

"Oeneo évolue aujourd'hui dans un environnement particulièrement difficile, marqué par la baisse de la consommation mondiale de vin, le déstockage des producteurs et le ralentissement des investissements dans l'ensemble de la filière", souligne TP ICAP Midcap dans une étude publiée dans la matinée.

Au-delà du ralentissement actuel, le groupe prépare activement ses prochains relais de croissance, souligne la banque d'investissement, avec des initiatives dans le reconditionnement de barriques, une acquisition dans les équipements de thermorégulation ou encore un partenariat sur le segment des bières sans alcool.

Toutes ces décisions illustrent, de son point de vue, une stratégie visant à valoriser davantage ses expertises technologiques tout en élargissant progressivement son marché adressable.

Un premier semestre encore difficile

"Si ces initiatives ne compenseront pas à court terme la faiblesse conjoncturelle de la tonnellerie, elles confirment les capacités d'adaptation et d'innovation du groupe qui sortira renforcé de l'actuelle phase de creux cyclique", prédit l'intermédiaire financier.

Au vu de la visibilité encore limitée de l'activité sur le court terme, TP ICAP Midcap prône aux investisseurs d'opter pour la patience et maintient sa recommandation conserver sur le titre, assortie, d'un objectif de cours de 8,7 euros qui ne fait apparaître aucun potentiel de hausse, ou presque.

Oeneo avait fait état mardi soir d'un chiffre d'affaires de 1er semestre de 133,1 millions d'euros, en recul de 5,1% en données publiées et en baisse de 7,2% à taux de change et périmètre constants, dans un contexte décrit comme toujours difficile pour le marché des vins et spiritueux.

Dans le sillage de cette publication semestrielle, le titre avait cédé 1,1% hier. Il reprend 0,9% aujourd'hui, à 8,8 euros.