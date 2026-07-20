Oeneo : recul de 4,9% de l'activité au 1er trimestre

Le groupe Oeneo enregistre un chiffre d'affaires de 66,4 millions d'euros au 1er trimestre de l'exercice 2026-2027, en recul de 4,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent (-4,8% à taux de change constant).

Dans un environnement sectoriel toujours défavorable (faibles volumes de production, érosion de la consommation mondiale de vin), la performance des différentes divisions demeure contrastée. Malgré un léger repli de son activité, la division Bouchage fait preuve d'une bonne résilience, avec une dynamique plus favorable que celle observée en fin de l'exercice précédent.

La division Elevage reste en revanche fortement pénalisée par la baisse des investissements des viticulteurs, même si ce premier trimestre constitue traditionnellement la période la moins représentative de l'exercice.

En l'absence d'évolution significative sur son marché depuis le début de l'exercice, le groupe Oeneo confirme, "pour l'exercice 2026-2027, le scénario d'une nouvelle année de consolidation sur son périmètre organique, en mettant l'accent sur la maîtrise de ses coûts, et en poursuivant sa politique d'innovation et la gestion rigoureuse de sa trésorerie".

Par ailleurs, le groupe de tonnellerie et de bouchage du vin a récemment annoncé le projet d'acquisition de la société Lamouroux, spécialisée dans la thermorégulation vinicole, afin d'enrichir son offre dans l'Elevage et accompagner les viticulteurs tout au long du cycle d'élaboration du vin.