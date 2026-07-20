OENEO : CHIFFRE D'AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2026-2027 : 66,4 M EUR

Chiffre d'affaires (M€) 2026-2027 2025-2026 Variation Variation a taux de change constants 1er trimestre (AVRIL – JUIN) 66,4 69,8 -4,9% -4,8% Bouchage 56,7 57,8 -1,8% -1,8% Élevage 9,7 12,0 -19,6% -19,2%

Le Groupe Oeneo enregistre un chiffre d'affaires de 66,4 M€ au titre du premier trimestre de l'exercice 2026-2027, en recul de -4,9 % par rapport à la même période de l'exercice précédent (-4,8 % à taux de change constant).

Dans un environnement sectoriel toujours défavorable (faibles volumes de production, érosion de la consommation mondiale de vin), la performance des différentes divisions demeure contrastée. Malgré un léger repli de son activité, la Division Bouchage fait preuve d'une bonne résilience, avec une dynamique plus favorable que celle observée en fin de l'exercice précédent. La Division Elevage reste en revanche fortement pénalisée par la baisse des investissements des viticulteurs, même si ce premier trimestre constitue traditionnellement la période la moins représentative de l'exercice.

En l'absence d'évolution significative sur son marché depuis le début de l'exercice, le Groupe Oeneo confirme, pour l'exercice 2026-2027, le scénario d'une nouvelle année de consolidation sur son périmètre organique, en mettant l'accent sur la maîtrise de ses coûts, et en poursuivant sa politique d'innovation et la gestion rigoureuse de sa trésorerie.

Oeneo a récemment annoncé le projet d'acquisition de la société Lamouroux, spécialisée dans la thermorégulation vinicole, afin d'enrichir son offre dans l'Elevage et accompagner les viticulteurs tout au long du cycle d'élaboration du vin (cf. communiqué du 8 juillet 2026).

commentaires par Division

BOUCHAGE : bonne resistance des ventes

La Division enregistre un chiffre d'affaires de 56,7 M€, quasi stable (-1,8%) par rapport au premier trimestre de l'exercice 2025-2026. Cette évolution traduit une amélioration de la dynamique observée en fin d'exercice précédent, portée par des volumes de ventes qui résistent mieux et un mix produit plus favorable. Cette performance reflète à la fois la fidélité de la clientèle et la capacité du Groupe à conquérir de nouveaux marchés, malgré un environnement économique toujours exigeant.

Au cours du trimestre, le Groupe a commercialisé plus de 510 millions de bouchons en liège. L'activité est très solide sur le segment milieu/haut de gamme Diam, compensant le recul enregistré sur le segment d'entrée de gamme, davantage exposé à la baisse de consommation et aux arbitrages des donneurs d'ordres.

Sur le plan géographique, la progression des ventes en Europe, en particulier en Espagne et en Italie, permet de compenser partiellement la baisse observée en France et aux États-Unis, ces marchés restant pénalisés par les faibles volumes de vendanges de 2025.

Dans cette période de consolidation, la Division confirme ses objectifs de renforcement de ses parts de marché et de préservation de sa bonne rentabilité.

ELEVAGE : le ralentissement des investissements continue de peser

L'activité Élevage s'inscrit dans la continuité de la tendance observée en fin d'exercice précédent. Le chiffre d'affaires du premier trimestre ressort à 9,7 M€, en recul de -19,6 % par rapport à la même période de l'exercice 2025-2026. Ce début d'exercice reste marqué par la forte prudence des clients dans leurs décisions d'investissement face à un contexte de marché inédit.

Cet environnement affecte particulièrement le segment des grands contenants, notamment sur le marché français du cognac. À l'inverse, les ventes de futaille résistent mieux, avec un recul plus limité et une dynamique plus favorable qu'au cours des trimestres précédents. Cette évolution s'explique par une bonne activité sur les marchés émergents et par un niveau de commandes en France et en Europe traduisant des récoltes plus précoces. Les ventes de solutions boisées alternatives et de services sont également en baisse, reflétant la prudence des donneurs d'ordres.

Dans un contexte incertain, la Division poursuit les mesures d'adaptation de sa structure de coûts et de rationalisation de son organisation, tout en renforçant son positionnement stratégique, notamment avec le projet d'acquisition de la société Lamouroux. Le premier trimestre, traditionnellement le moins significatif de l'exercice, reflète un démarrage d'activité plus lent qu'attendu. Les vendanges à venir dans l'hémisphère nord seront déterminantes pour la suite de l'exercice.

Le groupe Oeneo publiera le 03 novembre 2026 son chiffre d'affaires semestriel de l'exercice 2026-2027.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée sous les marques Diam, Mytik Diam et Setop.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

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