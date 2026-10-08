 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ODYSSEE TECHNOLOGIES: Rentabilité temporairement en retrait / Opinion: Achat / Objectif: 33,38 €/ Potentiel: +90,7%
information fournie par GreenSome Finance 08/10/2026 à 10:17

Ajouter Boursorama à vos sources

Actualité

Après avoir annoncé fin juillet un CA S1 stable à 10,5 M€, Odyssée Technologies publie pour le 1er semestre 2026 des résultats en repli. L'EBITDA ressort à 1 M€ en baisse de 34,3% (9,8% du CA, -4,3 points), le Rex à 0,6 M€, -42,2% (5,8% du CA, -4,2 points) et le RN à 0,4 M€, -46,3% (3,8% du CA, -3,3 points).

Le groupe se trouve dans une situation atypique avec un effet de ciseaux temporaire sur la rentabilité.

En effet, d'un côté, la demande de la part de ses clients demeure toujours soutenue, comme en témoigne la forte hausse des prises de commandes (21,4 M€ au 30 septembre, +22,4% sur 1 an) mais elle ne se traduit pas encore en CA compte tenu des contraintes
rencontrées dans la chaîne de production. De l'autre, il doit poursuivre les investissements (humains et en machines) justement pour réduire les goulets et augmenter ses capacités de production.

Ainsi sur le semestre, les consommations de matières premières consommées ont progressé de +33% (14,9% du CA, +3,7 points ), en lien avec le besoin d'accroître la production de plusieurs composants qui n'ont pas encore été facturés, et les autres achats
et charges externes de +8,9% sous l'effet d'un recours accru à la sous-traitance, compte tenu des difficultés de recrutement, et de la hausse de certains postes de coûts (assurance, transport, consommables).

De plus les augmentations tarifaires engagées n'ont pas encore porté leur plein effet. Concernant les tableaux de flux, la consommation de trésorerie sur le semestre (0,98 M€) s'explique principalement par les capex (0,98 M€). Les flux de trésorerie générés par l'activité (0,76 M€) ont été diminués de l'augmentation du BFR (0,77 M€) tandis que la souscription de nouveaux emprunts (0,89 M€) compense le remboursement d'anciens (0,96 M€).

Du côté du bilan, il demeure solide avec des capitaux propres de 16 M€, une trésorerie disponible de 5,7 M€ et un endettement net de 0,3 M€ soit un gearing inférieur à 2%.

Cette situation est celle avant l'acquisition de SMES finalisée début juillet dont les conditions financières n'ont pas été communiquées. Pour rappel nous avions estimé la valeur d'entreprise de SMES dans une fourchette de 5 M€ à 8 M€.

Valeurs associées

ODYSSEE TECHNOLOGIES
17,340 EUR Euronext Paris -0,91%

Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2026 à 10:17:45.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 713,48 -0,72%
Pétrole Brent
104,2 +2,96%
2CRSI
24,6 -1,84%
HAFFNER ENERGY
0,698 -4,77%
SOCIETE GENERALE
62,94 -1,56%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank