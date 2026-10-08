ODYSSEE TECHNOLOGIES: Rentabilité temporairement en retrait / Opinion: Achat / Objectif: 33,38 €/ Potentiel: +90,7%

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Après avoir annoncé fin juillet un CA S1 stable à 10,5 M€, Odyssée Technologies publie pour le 1er semestre 2026 des résultats en repli. L'EBITDA ressort à 1 M€ en baisse de 34,3% (9,8% du CA, -4,3 points), le Rex à 0,6 M€, -42,2% (5,8% du CA, -4,2 points) et le RN à 0,4 M€, -46,3% (3,8% du CA, -3,3 points).

Le groupe se trouve dans une situation atypique avec un effet de ciseaux temporaire sur la rentabilité.

En effet, d'un côté, la demande de la part de ses clients demeure toujours soutenue, comme en témoigne la forte hausse des prises de commandes (21,4 M€ au 30 septembre, +22,4% sur 1 an) mais elle ne se traduit pas encore en CA compte tenu des contraintes

rencontrées dans la chaîne de production. De l'autre, il doit poursuivre les investissements (humains et en machines) justement pour réduire les goulets et augmenter ses capacités de production.

Ainsi sur le semestre, les consommations de matières premières consommées ont progressé de +33% (14,9% du CA, +3,7 points ), en lien avec le besoin d'accroître la production de plusieurs composants qui n'ont pas encore été facturés, et les autres achats

et charges externes de +8,9% sous l'effet d'un recours accru à la sous-traitance, compte tenu des difficultés de recrutement, et de la hausse de certains postes de coûts (assurance, transport, consommables).

De plus les augmentations tarifaires engagées n'ont pas encore porté leur plein effet. Concernant les tableaux de flux, la consommation de trésorerie sur le semestre (0,98 M€) s'explique principalement par les capex (0,98 M€). Les flux de trésorerie générés par l'activité (0,76 M€) ont été diminués de l'augmentation du BFR (0,77 M€) tandis que la souscription de nouveaux emprunts (0,89 M€) compense le remboursement d'anciens (0,96 M€).

Du côté du bilan, il demeure solide avec des capitaux propres de 16 M€, une trésorerie disponible de 5,7 M€ et un endettement net de 0,3 M€ soit un gearing inférieur à 2%.

Cette situation est celle avant l'acquisition de SMES finalisée début juillet dont les conditions financières n'ont pas été communiquées. Pour rappel nous avions estimé la valeur d'entreprise de SMES dans une fourchette de 5 M€ à 8 M€.