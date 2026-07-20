ODIOT SA : Entrée en négociations exclusives pour l'acquisition de LAPPARRA ORFÈVRE ARGENTIER

Entrée en négociations exclusives pour l'acquisition de

LAPPARRA ORFÈVRE ARGENTIER

Paris, le 20 juillet 2026 à 18:00

ODIOT S.A. (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) annonce être entrée en négociations exclusives pour acquérir l'intégralité du capital et des droits de vote de la société LAPPARRA ORFÈVRE ARGENTIER.

Cette entrée en négociations exclusives fait suite à la signature, le 1 er juillet 2026, d'une lettre d'offre indicative avec les détenteurs de 100 % du capital et des droits de vote de la société.

Une des dernières grandes maisons d'orfèvrerie françaises indépendantes

Fondée en 1893, LAPPARRA a travaillé pour les plus grands joailliers de la place Vendôme ainsi que pour de nombreuses têtes couronnées. Dernière mémoire d'une véritable orfèvrerie, elle perpétue la tradition des grands maîtres orfèvres qui ont fait le prestige de la France.

La Maison conserve par ailleurs un patrimoine exceptionnel d'environ 770 matrices, 2 100 moules et plus de 2 000 mandrins, ainsi que des centaines d'archives historiques - un ensemble unique au monde qui fait toute la richesse de LAPPARRA.

Rachetée en 2014 par Odile Casset de la Chesneraie qui lui insuffle une créativité nouvelle dans le respect de son héritage, LAPPARRA rejoint aujourd'hui ODIOT S.A.

Un rapprochement stratégique et créateur de valeur

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement d'ODIOT S.A. : LAPPARRA est l'une des dernières maisons d'ultra-luxe encore indépendantes dans le domaine de la haute orfèvrerie. L'opération permettra en outre à ODIOT S.A. de reprendre plusieurs contrats, notamment dans l'univers du sport et de la compétition.

Sur les cinq derniers exercices, la LAPPARRA a réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen d'environ 390 k€ pour un résultat net annuel moyen d'environ 45 k€, soit une marge nette moyenne d'environ 11 %.

Modalités de l'opération

Le prix de cession s'élève à 200 k€ en numéraire, et 12 500 actions ODIOT S.A. attribuées sur la base d'une valorisation de 40 € par action.

ODIOT S.A. et LAPPARRA ORFEVRE ARGENTIER envisagent de finaliser cette acquisition au plus tard le 31 octobre 2026, sous réserve de la levée des conditions suspensives usuelles pour ce type d'opération.

Gilles-Emmanuel Trutat, Président-Directeur Général d'ODIOT S.A, a déclaré : « Par cette acquisition, ODIOT S.A. enrichit son portefeuille d'une marque d'orfèvrerie prestigieuse dont l'ADN est très proche de celui de Odiot, Biennais et Tétard Frères. À l'issue de l'opération, la fabrication rejoindra le site de Brétigny-sur-Orge, qui accueillera également les matrices et les archives de LAPPARRA».

Odile Casset de la Chesneraie a ajouté : « Cet accord prévoit une collaboration dans la durée qui place la création au premier plan, et c'est ce qui me réjouit le plus. Je suis heureuse de poursuivre dans cette lignée en mettant ma création au service d'ODIOT S.A, pour réinterpréter les grands classiques ou en imaginant des créations plus contemporaines »

A propos d'ODIOT S.A.

Odiot SA est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en

1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon I er . Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT SA détient également les marques Tétard Frères

(1880), Biennais (1791 et Rouge Pullon (1945), complétant son positionnement dans les métiers de la haute

orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

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