ODIOT SA : Convocation des actionnaires à une assemblée générale mixte le lundi 13 juillet 2026

Convocation des actionnaires à une assemblée générale mixte

le lundi 13 juillet 2026

Paris, le 26 juin 2026 à 9h00

ODIOT S.A. (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) annonce la réunion de son assemblée générale mixte.

Les actionnaires de la société ODIOT S.A. sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le lundi 13 juillet 2026, à 10h30, dans les locaux du cabinet d'avocats Lexelians, situés au 11 avenue de l'Opéra – 75001 Paris.

A cette assemblée générale il sera notamment proposé d'approuver le principe du transfert de la cotation de la Société sur le marché Euronext Growth Paris et de repousser la limite d'âge que peut atteindre au maximum un tiers des administrateurs à 80 ans.

Un avis de convocation des actionnaires à l'assemblée générale mixte du mercredi 13 juillet 2026 a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du vendredi 26 juillet 2026. Cet avis peut être consulté sur le site internet d'ODIOT S.A. ( https://www.odiotholding.com/investor-relations ).

Les documents préparatoires à cette assemblée générale ont été mis à disposition ce jour sur le site internet de la Société.

A propos d'ODIOT S.A.

Odiot SA est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en

1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de

L'Empereur Napoléon Ier. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces

d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat

d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT SA détient également les marques Tétard Frères

(1880), Biennais (1791 et Rouge Pullon (1945), complétant son positionnement dans les métiers de la haute

orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : press@odiotholding.com

ODIOT SA – Euronext Access <R0014010DV3> MLODT www.odiotholding.com