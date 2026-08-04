Oddo BHF s'inquiète pour Aston Martin, l'objectif de cours sabré

(Zonebourse.com) - Aston Martin Lagonda cède du terrain à Londres (-1,77%, à 34,38 pence), malgré une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier semestre, grâce au modèle d'exception Valhalla, et une nette réduction de la consommation de trésorerie.

Le chiffre d'affaires de la marque a progressé de 38% sur un an pour atteindre 629 millions de livres sterling (contre 454 millions au S1 2025). Cette croissance a été principalement alimentée par la hausse des volumes de vente, tirée par les livraisons de séries spéciales (Specials), au premier rang desquelles figure la super-car hybride Valhalla (220 unités livrées sur le semestre).

L'essor des livraisons de modèles à forte valeur ajoutée et les gains d'efficacité issus du programme de transformation interne ont permis un redressement de la rentabilité. La marge brute s'est améliorée en passant de 28 à 34%, portée par un bénéfice brut en hausse de 68%, à 213 millions de livres sterling. L'Ebitda ajusté est quant à lui repassé en territoire positif pour s'afficher à 63 millions de livres, contre une perte de 3 millions un an plus tôt.

Sur le plan de la trésorerie, la consommation de cash s'est fortement réduite. La sortie de trésorerie disponible a été ramenée à 198 millions de livres sterling au premier semestre (contre 321 millions à la même époque en 2025.

La direction a réaffirmé l'ensemble de ses perspectives opérationnelles pour l'exercice 2026 : une stabilité globale des volumes de gros par rapport à 2025 (5 448 unités), une marge brute attendue dans le haut de la plage des 30% et une amélioration significative de la consommation de cash sur l'ensemble de l'année.

Oddo BHF pas convaincu

Réagissant à cette publication, Oddo BHF évoque des comptes globalement conformes aux attentes. Le broker estime que malgré une amélioration séquentielle constatée au deuxième trimestre, Aston Martin reste dans une position très fragile. La dynamique commerciale est mitigée et la pression continue sur les coûts est toujours présente.

Les analystes ajoutent que si le nouveau financement éloigne la menace d'une augmentation de capital à court terme, la consommation continue de free cash-flow qu'ils prévoient pour les deux prochaines années expose toujours le groupe à de nouveaux problèmes de liquidité, notamment à l'approche du terme de ses bonds (1,5 milliard de livres à échéance 2029).

La recommandation d'Oddo BHF reste à neutre sur le titre Aston Martin Lagonda, mais l'objectif de cours est sensiblement abaissé de 50 à 35 pence.

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