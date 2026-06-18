Oddo BHF considère le rachat d'Edenred comme un scénario crédible, le titre s'envole de 18%

(Zonebourse.com) - BC Partners serait en discussion pour le rachat d'Edenred indique ce matin La Lettre.

Oddo BHF rapporte que BC Partners chercherait à s'associer à un autre fonds de capital-investissement ; quatre autres sociétés de capital-investissement auraient été approchées, dont CVC, PSP, Apollo et CD&R.

À ce stade, aucune offre n'a été préparée ni soumise, précise le bureau d'analyse

Oddo BHF considère cette potentielle opération de rachat par un fonds de capital-investissement comme un scénario crédible en raison de la faible valorisation actuelle d'Edenred, tant en valeur absolue que par rapport aux niveaux historiques.

Selon l'analyste, l'action se négociant à 10,4 fois le PER 2026 et à 9,3 fois le PER 2027, ce qui implique une décote d'environ 60 % par rapport à sa moyenne historique.

Oddo BHF souligne également le profil attractif d'Edenred pour les fonds de capital-investissement, soutenu par une forte génération de flux de trésorerie disponible, un ratio d'endettement relativement faible (environ 1x ND/EBITDA) et des perspectives de croissance importantes.

Compte tenu du cours actuel de l'action Edenred, Oddo BHF s'attend à ce que toute offre potentielle d'un fonds de capital-investissement comprenne une prime significative.

Selon l'article de presse, BC Partners évaluerait un prix d'acquisition d'Edenred de 27/28 EUR, ce qui suggère une prime de 31/35 % par rapport au cours spot et des multiples implicites de 12/12,5x PER 2027e, selon les estimations du bureau d'analyse.

Oddo BHF estime qu'un point clé est à suivre dans les semaines à venir au sujet de la réglementation française relative aux titres-restaurant, qui devrait être débattue au Parlement en septembre.

"Nous ne pouvons exclure que le débat autour d'un éventuel plafonnement des commissions des commerçants soit relancé lors de cet examen parlementaire" indique Oddo BHF.

"Notre vision positive des fondamentaux est étayée par : 1/ de solides perspectives de croissance (TCAC de l'EBITDA de 8 % pour 2026-2028, Italie et Brésil inclus) ; 2/ une génération de flux de trésorerie disponible robuste, estimée à plus de 800 millions d'euros par an à partir de 2027" rajoute l'analyste en conclusion.

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