 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 074,82
+0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Oddo BHF AM se penche sur l’intérêt des fonds à échéance dans le high yield
information fournie par AOF 26/11/2025 à 15:33

(AOF) - Alexis Renault, responsable de la gestion high yield chez Oddo BHF AM livre son analyse sur l’intérêt des fonds à échéance dans l’univers du high yield. "Un fonds à échéance investit dans un portefeuille d’obligations dont les maturités coïncident avec celle du fonds. Lorsqu’il est orienté vers le high yield, (obligations spéculatives à haut rendement), le fonds se concentre sur des émetteurs ayant un risque de défaut plus important, c’est-à-dire dont la notation est comprise entre BB+ et CCC", explique t-il.

"Mais la contrepartie de ce risque de crédit est une rémunération potentiellement plus élevée dans la durée", poursuit-il.

Aujourd'hui, l'environnement de crédit montre des signes de ralentissement, mais reste globalement satisfaisant. La saison des résultats du deuxième trimestre a affiché des résultats mitigés en raison des faibles performances opérationnelles et des perspectives moroses de quelques secteurs, tels que l'automobile, l'emballage, les produits chimiques et les ressources de base. L'annonce de l'accord sur les tarifs douaniers a toutefois permis de lever l'incertitude.

"Dans le même temps, le plan de relance allemand et l'augmentation des dépenses de défense de l'UE devraient donner un coup de pouce aux entreprises. Sauf en cas de choc macroéconomique majeur, ces facteurs devraient maintenir une croissance suffisante pour soutenir la classe d'actifs high yield", souligne Alexis Renault.

En outre, malgré un environnement de croissance plus lent, les défauts des entreprises sont restés relativement limités. Depuis le début de l'année, le taux de défaut des entreprises mondiales sur 12 mois, tel que calculé par Moody's, est passé de 4,9% à 4,4% en septembre 2025, soit légèrement au-dessus de la moyenne à long terme de 4,2%. Ce taux devrait atteindre 2,5% selon leurs estimations dans les douze prochains mois. Une dynamique rassurante pour le high yield.

"Les spreads sont négociés à des niveaux serrés mais justifiés selon nous. Si on prend l'indice représentatif du marché des obligations high yield en euros (ICE BofA Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Constrained Index), le rendement à l'échéance est d'environ 5,5 % au 30 septembre 2025, contre 3,2 % au 31/12/2017, lorsque les spreads étaient aussi en dessous de 300 points de base. Par conséquent, détenir des obligations high yield pourrait être le principal moteur de la performance au cours des prochains mois", fait savoir également Alexis Renault.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/11/2025 à 15:33:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank