Oddo BHF AM se penche sur l’intérêt des fonds à échéance dans le high yield

(AOF) - Alexis Renault, responsable de la gestion high yield chez Oddo BHF AM livre son analyse sur l’intérêt des fonds à échéance dans l’univers du high yield. "Un fonds à échéance investit dans un portefeuille d’obligations dont les maturités coïncident avec celle du fonds. Lorsqu’il est orienté vers le high yield, (obligations spéculatives à haut rendement), le fonds se concentre sur des émetteurs ayant un risque de défaut plus important, c’est-à-dire dont la notation est comprise entre BB+ et CCC", explique t-il.

"Mais la contrepartie de ce risque de crédit est une rémunération potentiellement plus élevée dans la durée", poursuit-il.

Aujourd'hui, l'environnement de crédit montre des signes de ralentissement, mais reste globalement satisfaisant. La saison des résultats du deuxième trimestre a affiché des résultats mitigés en raison des faibles performances opérationnelles et des perspectives moroses de quelques secteurs, tels que l'automobile, l'emballage, les produits chimiques et les ressources de base. L'annonce de l'accord sur les tarifs douaniers a toutefois permis de lever l'incertitude.

"Dans le même temps, le plan de relance allemand et l'augmentation des dépenses de défense de l'UE devraient donner un coup de pouce aux entreprises. Sauf en cas de choc macroéconomique majeur, ces facteurs devraient maintenir une croissance suffisante pour soutenir la classe d'actifs high yield", souligne Alexis Renault.

En outre, malgré un environnement de croissance plus lent, les défauts des entreprises sont restés relativement limités. Depuis le début de l'année, le taux de défaut des entreprises mondiales sur 12 mois, tel que calculé par Moody's, est passé de 4,9% à 4,4% en septembre 2025, soit légèrement au-dessus de la moyenne à long terme de 4,2%. Ce taux devrait atteindre 2,5% selon leurs estimations dans les douze prochains mois. Une dynamique rassurante pour le high yield.

"Les spreads sont négociés à des niveaux serrés mais justifiés selon nous. Si on prend l'indice représentatif du marché des obligations high yield en euros (ICE BofA Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Constrained Index), le rendement à l'échéance est d'environ 5,5 % au 30 septembre 2025, contre 3,2 % au 31/12/2017, lorsque les spreads étaient aussi en dessous de 300 points de base. Par conséquent, détenir des obligations high yield pourrait être le principal moteur de la performance au cours des prochains mois", fait savoir également Alexis Renault.