information fournie par Boursorama avec AFP • 26/11/2025 à 16:04

Altice France va vendre sa participation majoritaire dans le groupe marocain Intelcia

Le groupe de télécommunications Altice France, maison mère de l'opérateur SFR, a officialisé mercredi un accord de vente de ses parts dans le groupe marocain de centres d'appels Intelcia, dans un communiqué publié à l'occasion de l'annonce de ses résultats financiers.

( AFP / ERIC PIERMONT )

"Le 24 novembre 2025, Altice France a signé un accord avec Intelcia Holding (...), en vue de vendre sa participation de 65% dans Intelcia", a indiqué le groupe. La transaction devrait être effectuée au cours du premier trimestre 2026, a-t-il ajouté.

Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

Le groupe du milliardaire Patrick Drahi avait acquis en 2016 le géant des centres d'appels, qui compte aujourd'hui plus de 40.000 salariés dans le monde.

Cette cession s'inscrit pour Altice France dans la lignée de son opération de réduction massive de sa dette.

Au terme d'un accord conclu avec ses créanciers, l'entreprise avait diminué son endettement de plus de 8 milliards d'euros début octobre.

En début d'année, le groupe avait indiqué que cette opération de désendettement pourrait s'accompagner de la vente d'"actifs non stratégiques".

Mi-octobre, les trois opérateurs télécoms concurrents sur le marché français, Bouygues Telecom, Free et Orange, ont déposé une offre de rachat concernant l'essentiel des actifs de SFR, à hauteur de 17 milliards d'euros.

Refusée dans la foulée par Altice France, l'offre maintenue par ces concurrents n'a pour l'instant pas été révisée.

Le groupe, qui a publié dans le même temps mercredi ses résultats financiers, a vu son chiffre d'affaires baisser au troisième trimestre.

Ses ventes ont reculé de 9,3% par rapport à la même période de l'année précédente, tombant à 2,3 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est replié dans tous les secteurs. La diminution a été plus forte sur le mobile, où Altice France voit ses ventes chuter de 12,8%, à 786 millions d'euros.

Son excédent brut d'exploitation (Ebitda), indicateur de rentabilité, a lui aussi reculé, de 11,4%, à 764 millions d'euros.

Dans un marché des télécommunications où le nombre total d'abonnés stagne et dans lequel les prix des abonnements tendent à diminuer, l'entreprise a vu son nombre d'abonnés mobile augmenter légèrement par rapport au deuxième trimestre.

Fin septembre, elle comptait ainsi 19,3 millions d'abonnés.