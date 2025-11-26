Wall Street ouvre en hausse avant une fin de semaine tronquée

Un opérateur à la Bourse de New York, le 16 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York évoluait en hausse mercredi, à la veille d'un jour férié pour Thanksgiving sur les marchés américains, profitant toujours des anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en décembre.

Vers 15H00 GMT, le Dow Jones prenait 0,37%, l'indice Nasdaq progressait de 0,45% et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,41%.

"Le marché rebondit cette semaine, après avoir atteint des niveaux de ventes élevés", commente auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Une série d'indicateurs publiés mardi a brossé un paysage inquiétant sur l'état de l'économie américaine, entre prix à la production toujours en hausse et une confiance des consommateurs en chute libre, ces derniers ajustant leurs dépenses en conséquence.

Mais "ces données laissent la porte ouverte à une baisse des taux par la Fed, ce qui, pour l'instant, est favorable aux actions", souligne Adam Sarhan.

Une politique d'assouplissement monétaire est de nature à aider la croissance, et donc à augmenter les perspectives de bénéfices des entreprises, d'où l'optimisme de Wall Street.

"La corrélation entre (les anticipations de baisse des taux) et le rebond du marché boursier (...) est de 100%", abonde Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Les investisseurs s'attendent majoritairement à une baisse d'un quart de point lors de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre, ramenant les taux dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%. Ils étaient une minorité la semaine passée.

Toujours côté indicateurs, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont ressorties en baisse mercredi par rapport à la semaine passée (216.000 contre 222.000) et en deçà des attentes du marché.

La place américaine attend par ailleurs la publication à 19H00 GMT du "Livre beige" de la Fed, une enquête régulière basée sur les remontées d'acteurs économiques.

Selon les analystes, les volumes d'échanges à Wall Street sont quelque peu limités du fait d'une semaine tronquée par Thanksgiving jeudi. La séance de vendredi sera quant à elle amputée de trois heures.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait légèrement, à 4,02%, contre 4,00% mardi en clôture.

Au tableau des valeurs, "la hausse enregistrée par Dell après la publication de ses résultats financiers a été un élément favorable pour le marché", constate M. O'Hare.

Le fabricant d'ordinateurs et serveurs prenait 2,23% à 128,73 dollars après des résultats mitigés, mais une hausse de ses prévisions annuelles.

Son concurrent HP était sanctionné (-2,01% à 23,83 dollars), pâtissant de l'annonce d'une réduction de ses effectifs et de prévisions inférieures aux attentes pour 2026.

Le titre des magasins de vêtements Urban Outfitters bondissait (+11,89% à 76,43 dollars), profitant de performances financières largement meilleures qu'attendu pour le troisième trimestre, et ce malgré le contexte commercial incertain.

L'action Alphabet (maison mère de Google) se repliait légèrement (-0,47% à 321,92 dollars) après deux records d'affilée en clôture, tandis que le géant des puces Nvidia retrouvait des couleurs (+1,57% à 180,62 dollars).

La veille, le cours des deux titres avait été impacté - de manière opposée - par des informations de presse selon lesquelles Meta ( Facebook , Instagram) envisagerait d'utiliser des puces de Google pour son informatique à distance (cloud).

Nasdaq