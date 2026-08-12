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Octave Intelligence recule après avoir annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice 2026 inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 16:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Le cours de l'action d'Octave Intelligence

OCTV.O recule de 7,7 % à 18,20 dollars après que l'éditeur de logiciels d'entreprise a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires annuel inférieures aux estimations

** OCTV prévoit pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires compris entre 1,63 et 1,66 milliard de dollars, en deçà des estimations de 1,67 milliard de dollars – données LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 398 millions de dollars et un BPA ajusté de 36 cents au deuxième trimestre, contre des estimations de 400.05 millions de dollars et 32 cents, respectivement

** Octave est issue de la scission du groupe industriel suédois Hexagon AB HEXAb.ST et a été cotée au Nasdaq de New York en mai 2026

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