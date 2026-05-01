Occidental Petroleum nomme Richard Jackson au poste de directeur général ; Vicki Hollub prend sa retraite

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Occidental Petroleum OXY.N a annoncé vendredi que Richard Jackson, un cadre de l'entreprise, prendrait la direction générale après le départ à la retraite de l'actuelle directrice générale, Vicki Hollub, à compter du 1er juin.