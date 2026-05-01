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Occidental Petroleum nomme Richard Jackson au poste de directeur général ; Vicki Hollub prend sa retraite
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Occidental Petroleum OXY.N a annoncé vendredi que Richard Jackson, un cadre de l'entreprise, prendrait la direction générale après le départ à la retraite de l'actuelle directrice générale, Vicki Hollub, à compter du 1er juin.

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