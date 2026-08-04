L'Europe reste sur sa lancée avec les résultats de sociétés

Des traders travaillent à leur poste dans une salle des marchés située au siège d'Euronext, l'opérateur boursier, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris.

Les principales Bourses européennes restent orientées à la ‌hausse mardi au lendemain des records des indices CAC 40 à Paris et Dax à Francfort, portés par de solides résultats ​d'entreprises, tandis que le contexte géopolitique au Moyen-Orient offre également du soutien.

Le CAC 40 parisien prend 0,47% à 8.653,73 points vers 07h35 GMT, touchant en séance un nouveau sommet à 8.669,69 points. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,62%. A ​Francfort, le Dax progresse de 0,84%, inscrivant lui aussi un record en séance à 26.244,19 points.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,74% et le FTSEurofirst 300 de 0,68%. ​Le Stoxx 600 gagne 0,60%, après avoir battu en séance (656,85 ⁠points) son pic historique de 656,67 points, atteint le 31 juillet.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une ‌hausse de 0,17% pour le Dow Jones, de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,57% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance déjà dans le vert.

La tendance sur les marchés américains ​pourrait être influencée par l'enquête Jolts du ‌mois de juin sur les offres d'emplois, prélude à la publication vendredi du très ⁠surveillé rapport mensuel officiel sur l'emploi.

Signe de la détente des investisseurs, les cours du pétrole qui avaient chuté lundi de plus de 5%, sont pratiquement stables alors que les négociations pour mettre fin à la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran restent ⁠incertaines.

Les rendements obligataires font ‌également du surplace pour le moment, ce qui profite aux marchés actions, alors que les investisseurs se ⁠concentrent sur les résultats des sociétés.

Sur les près de deux tiers des sociétés du S&P 500 ayant déjà publié leurs ‌résultats, 84% ont dépassé les attentes en termes de bénéfice, selon les données de LSEG.

Outre-Atlantique, SpaceX , AMD , ⁠Caterpillar , McDonald's , Pfizer devraient animer les échanges ce mardi.

En Europe, BP bondit de 1,26% ⁠après avoir fait état mardi d'un ‌résultat net plus que doublé au deuxième trimestre.

Domino's Pizza GROUP avance de 1,76% à la faveur d'une hausse de son ​bénéfice courant sous-jacent semestriel.

Bayer gagne 3,65% après avoir signalé une hausse ‌surprise de 1,9% de son bénéfice d'exploitation trimestriel.

AMS OSRAM grimpe de 10,87%, le fournisseur autrichien de capteurs et de semi-conducteurs ayant déclaré avoir franchi ​une étape importante vers la production en série de puces conçues pour projeter des images à l'intérieur de lunettes dites intelligentes.

Côté baisses, Lufthansa plonge de 8,79%, la compagnie aérienne allemande ayant établi une fourchette pour son bénéfice d'exploitation ajusté (Ebit) ⁠de 2026 comprise entre 1,7 milliard d'euros et 2,2 milliards d'euros, après que ce chiffre a été réduit de plus de moitié au deuxième trimestre en raison de la hausse des coûts du carburant.

Zalando chute de 14,98% après avoir indiqué s'attendre à une croissance pour cette année située dans la moitié inférieure de sa fourchette précédemment annoncée.

Fresenius Medical Care recule de 5,44%, la faiblesse des volumes de traitement aux Etats-Unis du fournisseur allemand de dialyse inquiétant les investisseurs.

Ferragamo abandonne 6,44% après ses ​résultats du premier semestre.

(Rédigé par Claude Chendjou)