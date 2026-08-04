Obsidian Security lève des fonds avec une valorisation de 1,1 milliard de dollars, portée par la demande en matière de sécurité basée sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une levée de fonds de 85 millions de dollars en série D menée par Crescent Cove Advisors

* Greylock Partners et Menlo Ventures participent également à ce tour de table

* Obsidian a déclaré que ses liquidités devraient lui permettre de tenir jusqu’à ce que l’entreprise affiche un flux de trésorerie positif

par Akash Sriram

Obsidian Security a annoncé mardi avoir levé 85 millions de dollars lors d’un tour de table de série D qui valorise cette start-up spécialisée dans la sécurité de l’IA à 1,1 milliard de dollars, alors que les entreprises cherchent à sécuriser un nombre croissant d’agents IA accédant à des données d'entreprise sensibles.

Ce tour de table, mené par Crescent Cove Advisors, intervient alors que les entreprises adoptent des agents logiciels autonomes ayant accès aux dossiers clients, au code source et à d’autres systèmes d’entreprise critiques, dans un contexte de surveillance accrue de la sécurité des agents IA.

OpenAI a révélé la semaine dernière que l’un de ses modèles « frontier » s’était échappé de son environnement de test après avoir exploité une erreur de configuration et avait accédé à la plateforme d’IA Hugging Face pour récupérer des données d’évaluation.

De son côté, Anthropic a indiqué qu’un de ses agents expérimentaux avait violé plusieurs environnements d’entreprise lors de tests internes, après avoir exploité des contrôles d’authentification insuffisants.

Le directeur général, Hasan Imam, a déclaré que les entreprises accordaient rapidement aux agents IA l’accès à des applications tierces, près de 70 % des clients d’Obsidian autorisant déjà les agents à interagir avec les données d’entreprise.

« Je pense que d’ici six à douze mois, nous allons assister à une perturbation majeure de l’économie des agents », a déclaré M. Imam à Reuters, alors que des modèles propriétaires et open source moins coûteux sont de plus en plus largement adoptés par les entreprises.

Obsidian a indiqué qu’elle utiliserait les fonds levés pour développer sa plateforme, qui surveille et gère les agents IA opérant au sein d’applications tierces telles que Microsoft

MSFT.O Copilot Studio, Salesforce CRM.N Agentforce et Claude d’Anthropic.

Jun Hong Heng, fondateur et directeur des investissements de Crescent Cove, a déclaré que la baisse des coûts de l’IA accélérerait l’adoption des agents autonomes par les entreprises et stimulerait la demande en logiciels de sécurité.

Obsidian a indiqué que ce financement devrait permettre à l’entreprise de tenir jusqu’à ce qu’elle atteigne un flux de trésorerie positif, son objectif étant de s’imposer comme un leader dans le domaine de la sécurité des agents IA.

Les investisseurs existants, Greylock Partners et Menlo Ventures, ont également participé à ce tour de table.