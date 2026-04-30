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Obiz : retour à un EBITDA positif attendu dès le premier semestre 2025/2026
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 18:25

Au premier semestre de son exercice 2025/26, clos le 31 mars 2026, Obiz a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 70,3 millions d'euros, en croissance de 9% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'activité historique du groupe, programmes relationnels et affinitaires, affiche une forte progression de 20%, portée par les nouveaux programmes signés sur la période, confortant Obiz dans son objectif de signer plus de 150 nouveaux programmes à horizon 2027.

L'activité boutiques e-commerce enregistre quant à elle un volume d'affaires en croissance de 8% par rapport à la même période un an plus tôt.

Grâce à la mise en oeuvre soutenue du plan d'économies, le groupe spécialisé dans la conception, le développement et l'animation de programmes de marketing relationnel prévoit un retour à un EBITDA positif sur ce premier semestre.

Obiz réaffirme les ambitions du plan stratégique Equinoxe 2027, visant à atteindre 7 MEUR d'EBITDA en 2027, à améliorer la rentabilité ainsi que la génération de cash-flow sur les prochains exercices.

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