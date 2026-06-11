OBIZ : Le Groupe Obiz(C) accélère son développement commercial en 2026

Lancement de nouveaux programmes de fidélité dont HomeServe, Mobilité Club et NRJ Global Région

Contrat stratégique avec l'Office de Tourisme de Marseille pour le lancement de l'Application Tourisme

Partenariat d'envergure avec le GHR : lancement de la solution GHR Avantages auprès de 15 000 hôtels et restaurants

Lyon, le 11 juin 2026 – 18h30 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 – ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, est heureux d'annoncer la signature de nouveaux contrats dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la distribution.

Ces nouveaux contrats illustrent l'intensité de l'activité commerciale du Groupe Obiz © , la diversité de ses solutions et la pertinence de son positionnement multi-sectoriel. Présent dans 65 pays, le Groupe opère aujourd'hui plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles.

Brice Chambard, Président-Directeur général d'Obiz © déclare :

« Ces nouveaux succès valident la pertinence de notre stratégie. Face à l'enjeu prioritaire du pouvoir d'achat et de la fidélisation, nos solutions transversales apportent une réponse concrète aux entreprises, institutions et acteurs locaux. C'est l'essence même de notre promesse : Être un facilitateur d'économies.

Cette dynamique commerciale se traduira directement dans nos prochains résultats semestriels 2025/26, publiés fin juin, confirmant le redressement durable de notre profitabilité. Face à cette forte intensité opérationnelle, l'agilité du Groupe Obiz © fait la différence : nous continuons de faire évoluer notre organisation pour atteindre le plus haut niveau d'exigence au service de nos clients et bénéficiaires. »

Lancement de nouveaux programmes de fidélité auprès de HomeServe, Mobilité Club et NRJ Global Région

Le Groupe Obiz © a également remporté de nouveaux contrats qui élargissent significativement son réseau de distribution d'offres de loisirs et de culture à prix réduits, confirmant son statut de leader français sur ce marché. Zoom sur trois de ces nouveaux programmes de fidélité :

Lancement de « Mes Réducs maison » pour HomeServe : le spécialiste depuis plus de 25 ans de la maison plus durable, de l'entretien préventif à la réparation en cas d'urgence aux travaux de rénovation, a choisi le Groupe Obiz © pour déployer son programme de fidélité destiné à ses 1 000 000 bénéficiaires. Ce programme s'inscrit dans la stratégie de HomeServe d'être le partenaire de confiance de la maison des Français. Grâce à environ 480 offres partenaires de proximité, dédiées à l'univers maison, HomeServe facilite les projets de vie de ses bénéficiaires et rend le pouvoir d'achat de ses clients concret et immédiat.

le spécialiste depuis plus de 25 ans de la maison plus durable, de l'entretien préventif à la réparation en cas d'urgence aux travaux de rénovation, a choisi le Groupe Obiz pour déployer son programme de fidélité destiné à ses 1 000 000 bénéficiaires. Ce programme s'inscrit dans la stratégie de HomeServe d'être le partenaire de confiance de la maison des Français. Grâce à environ 480 offres partenaires de proximité, dédiées à l'univers maison, HomeServe facilite les projets de vie de ses bénéficiaires et rend le pouvoir d'achat de ses clients concret et immédiat. Lancement du programme « ReducCE » pour Mobilité Club France (anciennement Automobile Club Association) : déployé auprès de 28 000 collaborateurs et adhérents, ce programme donne accès à l'ensemble du catalogue du Groupe Obiz © à travers son programme ReducCE, couvrant les loisirs, déplacements, dépenses du quotidien, etc.

(anciennement Automobile Club Association) : déployé auprès de 28 000 collaborateurs et adhérents, ce programme donne accès à l'ensemble du catalogue du Groupe Obiz à travers son programme ReducCE, couvrant les loisirs, déplacements, dépenses du quotidien, etc. Lancement du programme « Club Reduc Avenue » pour NRJ Global Région : la régie publicitaire locale du groupe NRJ, présente dans 90 villes avec plus de 150 000 utilisateurs inscrits sur sa plateforme Reduc Avenue, lance en partenariat avec Obiz © le Club Reduc Avenue, programme d'abonnement qui vient compléter et enrichir le catalogue promotionnel déjà existant de la plateforme Reduc Avenue, avec le large portefeuille d'offres d'Obiz © .

Ces trois contrats témoignent de la capacité du Groupe Obiz © , à travers son activité historique, à s'imposer comme partenaire privilégié d'acteurs aux profils variés, en leur proposant un accès clé en main à plus de 120 000 offres de loisirs et de culture à prix réduits négociées auprès de son réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux.

Partenariat d'envergure avec le GHR : lancement de la plateforme GHR Avantages auprès de 15 000 hôtels et restaurants

Au cours de l'année 2026, le Groupe Obiz © s'est également associé au Groupement des Hôtelleries & Restaurations de France (GHR) pour concevoir et déployer GHR Avantages , plateforme nationale d'achats mutualisés et d'avantages salariés destinée aux professionnels du secteur Hôtellerie & Restauration.

Construite sur le modèle éprouvé du Groupe, en s'appuyant sur le savoir-faire de HA PLUS PME, cette solution confirme la capacité d'Obiz © à accompagner les grandes organisations professionnelles dans la création de dispositifs générateurs d'économies, de pouvoir d'achat et de fidélisation, avec un objectif clairement affiché : mettre son au service de 15 000 hôtels et restaurants adhérents du GHR.

Concrètement, ce partenariat permet :

Aux établissements adhérents du GHR : de réduire leurs coûts grâce à des tarifs négociés auprès de nombreux fournisseurs, avec plus de 25% d'économies en moyenne sur les achats réalisés via la plateforme, soit un gain moyen de 2 700 € par an ;

de réduire leurs coûts grâce à des tarifs négociés auprès de nombreux fournisseurs, avec plus de 25% d'économies en moyenne sur les achats réalisés via la plateforme, soit un gain moyen de 2 700 € par an ; Aux collaborateurs de ces établissements : de bénéficier de plusieurs centaines d'euros de pouvoir d'achat supplémentaires grâce à Mes bons plans GHR , couvrant les loisirs, le cinéma, la mode et les achats du quotidien.

Le GHR se positionne ainsi comme la première organisation professionnelle du secteur Hôtellerie & Restauration à proposer un dispositif assimilable à un CSE sectoriel, permettant aux TPE et PME d'offrir des avantages compétitifs à leurs salariés sans complexité administrative, et faisant du Groupe Obiz © le moteur d'économie de référence pour ce secteur . Ce service est inclus dans l'adhésion au GHR, ce qui en fait une solution immédiatement opérationnelle pour l'ensemble des adhérents.

Un contrat stratégique avec l'Office de tourisme Marseille pour le lancement de l'Application Tourisme

Après avoir remporté un appel d'offres important, le Groupe Obiz © a été retenu par l'office de tourisme de Marseille pour assurer la refonte de son pass touristique. Dans ce contexte, le Groupe lance avec l'office de tourisme de Marseille un projet ambitieux : la création d'une toute nouvelle application Tourisme, fruit de la synergie entre ses expertises de fidélisation et de parcours audio-guidés immersifs.

L'objectif est de proposer aux visiteurs une expérience touristique moderne, interactive et accessible, tout en offrant à l'office de tourisme un outil clé en main, facile à configurer et à commercialiser. Cette application permettra de valoriser les offres, de renforcer l'attractivité du territoire et de répondre aux besoins d'un marché en quête de solutions plus innovantes et immersives.

Les atouts de l'Application Tourisme :

Pour les offices de tourisme : mise en avant des pass et offres, augmentation des ventes et fidélisation ;

mise en avant des pass et offres, augmentation des ventes et fidélisation ; Pour les visiteurs : découverte de la ville même sans pass , dématérialisation du pass , carte interactive, gestion des favoris et parcours audio-guidés immersifs (pied, vélo, course).

Ce projet renforce la position du Groupe Obiz © , à travers Adelya et Jooks, comme acteur incontournable du tourisme digital et ouvre de nouvelles perspectives de développement, en France comme à l'international, conformément à sa stratégie visant à revaloriser les territoires et promouvoir leur richesse culturelle et leur économie locale.

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2025, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 99,1 M€ M€ en croissance de +17%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2024, de 70/100 de la part d'EthiFinance (+2 pts. vs 2023).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

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