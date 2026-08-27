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Nvidia va créer un comité d'action politique américain financé par ses employés
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 18:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 3 et 4) par Courtney Rozen

L'entreprise technologique Nvidia va créer un comité d'action politique financé par ses employés, a déclaré à Reuters une source proche du dossier , alors que la société cherche à intensifier ses efforts pour influencer la politique américaine.

Ce groupe s’appellera NVPAC, a précisé la source.

Les entreprises créent souvent des comités d'action politique au niveau fédéral, appelés PAC, afin de verser des dons à des candidats politiques dont les objectifs politiques correspondent à ceux de leur entreprise. Nvidia rejoint ainsi d’autres géants de la technologie, notamment Meta Platforms et Google (filiale d’Alphabet), en créant un comité destiné à dépenser des fonds pour influencer les élections.

C'est Bloomberg Government qui a été le premier à annoncer la création de ce groupe.

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