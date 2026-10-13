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Nvidia va acquérir une participation minoritaire dans la société française Doctolib
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 18:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O a accepté d'acquérir une participation minoritaire dans la plateforme française de santé Doctolib, a annoncé mardi cette dernière.

Doctolib n'a pas précisé le montant ni la valeur de cette prise de participation, mais a indiqué que la présence de Nvidia l'aiderait à développer des outils d'intelligence artificielle.

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