Expulsion de deux agents nigériens par la France: Niamey dénonce "un acte d'ingratitude grave"

le chef de la junte au Niger, le général Abdourahamane Tiani, lors d'une cérémonie officielle le 15 février 2025 ( AFP / - )

Le gouvernement du Niger, pays dirigé par un régime militaire hostile à la France, a qualifié mardi l'expulsion de deux agents nigériens par Paris en septembre "d'acte d'ingratitude grave et inacceptable".

Les tensions entre la France et le Niger ont basculé dans une quasi-rupture diplomatique après le coup d'État du 26 juillet 2023, au cours duquel le général Abdourahamane Tiani a renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum.

Une source diplomatique indiquait vendredi à l'AFP que la France avait déclaré le 16 septembre "persona non grata" deux agents de renseignement nigériens en poste à l'ambassade du Niger à Paris, les obligeant à quitter dans la foulée le territoire français.

Le Quai d'Orsay n'a pas fait de commentaire.

Mardi, dans un communiqué lu à la télévision nationale nigérienne, le ministre de la Justice Alio Daouda a affirmé que l'un des deux agents, tous deux "chargés de sécurité" selon Niamey, avait été "grièvement blessé" lors d'une mission au Niger menée en 2014 en coopération avec l'armée française, lorsque Paris coopérait militairement avec ce pays.

La France, ancienne puissance coloniale, intervenait notamment dans le cadre de la lutte antiterroriste, dans ce pays sahélien confronté depuis une décennie aux attaques meurtrières de groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique, dans l'ouest et le sud-est.

La mission avait eu lieu à Diffa (sud-est), précise Télé Sahel.

L'officier Abdoul-Razak Ibrahim Moussa Toro avait ensuite été "évacué en France pour y être soigné", pays il aurait dû "recevoir reconnaissance et protection" plutôt qu'un ordre d'expulsion, selon le même communiqué.

Le ministre a ajouté que M. Toro avait "reçu une obligation de quitter le territoire français" et "contesté" cette décision "devant la justice française".

"Changement de méthode"

Selon lui, "les autorités françaises ont changé de méthode. Le 16 septembre 2026, elles l'ont déclaré persona non grata. La mesure a été étendue à sa famille, enfants compris. (...) Le 19 septembre 2026, il a quitté le territoire français".

"Peut-on chasser un homme blessé, mutilé et rendu inapte au service d'une coopération que l'on a soi-même voulue, ordonnée et payée ?", affirme le ministre. "Voilà comment la France remercie ceux qui ont servi à ses côtés. Elle sollicite les hommes, elle les engage et les finance. Puis lorsqu'ils tombent, elle les met à la porte avec leur famille quitte à devancer ses propres tribunaux", estime ainsi le gouvernement nigérien.

Manifestation anti-française à Niamey pendant la fête de l'Indépendance du Niger, le 3 août 2023 ( AFP / - )

L'AFP n'a pas pu, dans l'immédiat, vérifier ces informations de manière indépendante.

Les relations entre la France et le Niger se sont dégradées à l'arrivée de la junte au pouvoir.

Proche de Moscou, le général Tiani avait notamment fait expulser l'ambassadeur de France, Sylvain Itté, et dénoncé unilatéralement l'ensemble des accords militaires avec Paris, contraignant les quelque 1.500 militaires français à quitter le Niger.

En décembre 2023, la France avait alors pris la décision rare de fermer définitivement son ambassade à Niamey, estimant que l'établissement n'était plus en mesure de fonctionner normalement en raison des entraves imposées par le régime militaire.

Paris n'a pas reconnu cette junte et a continué de considérer Mohamed Bazoum comme le seul chef d'État légitime. Mais l'ambassade du Niger à Paris est restée ouverte malgré ce climat délétère.