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Nvidia va acquérir pour 1 milliard de dollars de nouvelles actions de la société sud-coréenne Naver
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 01:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne Naver

035420.KS a annoncé lundi dans un communiqué réglementaire que Nvidia NVDA.O allait acquérir pour 1 milliard de dollars de ses actions nouvellement émises dans le cadre d'un partenariat d'investissement visant à construire un nouveau centre de données.

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