Nvidia va acquérir pour 1 milliard de dollars de nouvelles actions de la société sud-coréenne Naver

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La société sud-coréenne Naver

035420.KS a annoncé lundi dans un communiqué réglementaire que Nvidia NVDA.O allait acquérir pour 1 milliard de dollars de ses actions nouvellement émises dans le cadre d'un partenariat d'investissement visant à construire un nouveau centre de données.