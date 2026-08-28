Nvidia suspend ses accords de partage des revenus avec les entreprises de cloud spécialisées dans l'IA, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte sur les accords circulaires)

Nvidia a suspendu certains accords qui s'inscrivaient dans le cadre de sa nouvelle initiative de financement, laquelle offrait un soutien au crédit aux entreprises spécialisées dans l'IA dans le cloud en échange d'une part de leur chiffre d'affaires, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Le géant des puces NVDA.O s'est retiré du programme la semaine dernière, précise le Journal, ajoutant que l'entreprise pourrait toutefois remanier cette initiative ultérieurement ou l'intégrer à un autre programme.

“Le nouveau modèle économique … qui ouvre l’accès à la puissance de calcul à l’écosystème de l’IA en pleine expansion est toujours en place et continue d’évoluer en raison d’une forte demande”, a déclaré un porte-parole de Nvidia.

Cette décision intervient moins de deux mois après l’annonce par Nvidia de ce programme, conçu pour répondre aux besoins de financement des petites entreprises spécialisées dans l’IA dans le cloud.

Nvidia cherchait à reprendre la capacité de calcul à ses clients du cloud s’ils ne parvenaient pas à la vendre, leur offrant ainsi un acheteur garanti et leur permettant d’emprunter plus facilement les capitaux nécessaires pour financer leurs achats de puces d’IA Nvidia.

Dans le cadre de ce modèle, Nvidia percevrait des revenus sur la vente du matériel lui-même, puis une part des revenus cloud de ses clients générés par la capacité alimentée par Nvidia.

Nvidia a déclaré lors de la présentation de ses résultats cette semaine que ce modèle avait le potentiel de générer des milliards de chiffre d’affaires à moyen et long terme.

Mais la méfiance des investisseurs s'est accrue ces derniers mois, alors que Nvidia réinjecte des fonds dans l'écosystème de l'IA, alimentant les craintes quant à son rôle dans des “transactions circulaires” susceptibles de gonfler artificiellement la demande.

Ce mois-ci, la société a contribué à organiser un financement de 500 milliards de dollars auprès de grandes institutions financières américaines pour ses clients, et a également accepté de garantir jusqu’à 105 milliards de dollars afin d’aider OpenAI à louer un immense centre de données.

Le Journal a rapporté que certains employés de Nvidia avaient fait part à des clients actuels et potentiels de leurs inquiétudes quant au fait que cette initiative pourrait faire l’objet d’un examen antitrust, et a indiqué qu’il existait des sensibilités quant à la mesure dans laquelle Nvidia pouvait dicter à ses clients la manière de mener leurs activités.

Au cours des premières semaines du programme, Nvidia a irrité certains partenaires potentiels en raison de l’étendue du contrôle qu’elle cherchait à exercer, selon l’article.

Nvidia a indiqué à certains fournisseurs de services cloud qu’ils ne pourraient louer ses puces qu’à des clients agréés et a fait savoir qu’elle préférait que la capacité soit répartie entre plusieurs petites entreprises plutôt qu’entre un seul gros client, ajoute l’article.

Selon les accords proposés, Nvidia percevrait 50 % des revenus générés par les fournisseurs de cloud grâce à ses puces au-delà d’un certain seuil, précise le Journal.