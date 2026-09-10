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Nvidia s'associe à des partenaires australiens pour développer les capacités de production dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 02:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O a annoncé mercredi qu'elle collaborait avec un groupe d'entreprises australiennes spécialisées dans le cloud et les centres de données afin de développer les infrastructures dédiées au calcul pour l'intelligence artificielle, avec des projets qui pourraient atteindre une capacité de 2 gigawatts liée à l'IA d'ici 2027.

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