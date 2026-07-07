 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nvidia recule après l'annonce selon laquelle DeepSeek développerait sa propre puce d'IA
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** L'action Nvidia NVDA.O recule de 2,2% à 191,30 dollars en pré-ouverture

** La start-up chinoise DeepSeek développe sa propre puce d'IA, rapporte Reuters , citant trois sources proches du dossier

** Cette initiative pourrait lui permettre de réduire sa dépendance vis-à-vis des puces de Nvidia et de Huawei, dont elle dépendait jusqu’à présent pour entraîner et faire fonctionner ses modèles mondialement populaires

** La puce est conçue pour l’inférence — l’étape du calcul IA au cours de laquelle un modèle entraîné génère des réponses pour les utilisateurs — plutôt que pour l’entraînement de nouveaux modèles, selon le rapport

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 4,9% depuis le début de l'année

DeepSeek

Valeurs associées

ALIBABA GRP
10,680 EUR Tradegate -1,84%
ALIBABA GRP
12,1600 USD OTCBB 0,00%
NVIDIA
195,5500 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
103,25 -12,80%
CAC 40
8 507,48 +0,33%
2CRSI
37,9 -3,41%
Pétrole Brent
72,51 +0,69%
GENFIT
13,18 -1,64%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank