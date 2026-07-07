Nvidia recule après l'annonce selon laquelle DeepSeek développerait sa propre puce d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** L'action Nvidia NVDA.O recule de 2,2% à 191,30 dollars en pré-ouverture

** La start-up chinoise DeepSeek développe sa propre puce d'IA, rapporte Reuters , citant trois sources proches du dossier

** Cette initiative pourrait lui permettre de réduire sa dépendance vis-à-vis des puces de Nvidia et de Huawei, dont elle dépendait jusqu’à présent pour entraîner et faire fonctionner ses modèles mondialement populaires

** La puce est conçue pour l’inférence — l’étape du calcul IA au cours de laquelle un modèle entraîné génère des réponses pour les utilisateurs — plutôt que pour l’entraînement de nouveaux modèles, selon le rapport

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 4,9% depuis le début de l'année