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Nvidia investit dans quatre startups françaises, dont Doctolib et Pigment
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 20:10

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Nvidia poursuit son expansion dans l'écosystème technologique français en concluant des accords pour prendre des participations dans quatre startups, Doctolib, Genesis AI, Pigment et Entalpic, selon Les Echos. Ces investissements illustrent l'intérêt croissant du géant américain des semi-conducteurs pour les entreprises françaises spécialisées dans les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Les montants engagés et les pourcentages de capital acquis n'ont pas été communiqués.

Doctolib avait déjà confirmé l'entrée prochaine de Nvidia à son capital à travers une participation minoritaire, destinée notamment à soutenir le développement de nouveaux outils reposant sur l'intelligence artificielle. Les trois autres entreprises concernées n'ont pas immédiatement réagi aux informations publiées. Ces opérations marquent une nouvelle étape dans la stratégie de Nvidia, qui cherche à renforcer ses liens avec les acteurs technologiques français au-delà de son activité traditionnelle de fourniture de semi-conducteurs et d'infrastructures de calcul.

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