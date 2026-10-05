Nvidia et Broadcom épargnés alors que la pénurie liée à l'IA frappe la chaîne d'approvisionnement en puces, selon Morgan Stanley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O sont relativement à l'abri de l'aggravation de la pénurie d'électricité qui touche les centres de données américains, mais tout retard qui en résulterait dans les déploiements d'IA pourrait affecter les fabricants de mémoires, de composants optiques et d'autres composants secondaires pour puces, a déclaré Morgan Stanley lundi.

* La société de courtage a estimé le mois dernier que les développeurs de centres de données américains seront confrontés à un déficit énergétique net de 34 % d’ici 2028, soit l’équivalent de 32 GW, après prise en compte de mesures telles que la production d’électricité en aval du compteur et les piles à combustible

* L’essor de l’IA a déclenché des investissements de plusieurs milliards de dollars dans les centres de données, mais les besoins considérables en puissance de calcul et en électricité de l’IA générative se heurtent de plus en plus aux problèmes d’approvisionnement électrique aux États-Unis

* Morgan Stanley et Goldman Sachs ont tous deux signalé des contraintes croissantes pesant sur le développement des centres de données aux États-Unis; GS s’attend à un impact limité à court terme des résistances politiques, tandis que MS prévoit des défis liés à la main-d’œuvre, à l’électricité et à la politique

* Morgan Stanley a déclaré ne pas considérer que ces goulots d’étranglement remettaient en cause les prévisions de Nvidia ou de Broadcom pour 2027, en invoquant leur visibilité sur le placement des puces, leur expansion géographique et la coordination entre les centres de données, les fournisseurs de semi-conducteurs et la chaîne d’approvisionnement en électricité

* Si la capacité de production de puces ne peut être déployée, les clients pourraient repousser les livraisons ou annuler leurs commandes, les composants de mémoire, optiques, de gestion de l’énergie et analogiques étant les plus exposés à des perturbations des stocks, a indiqué la société de courtage