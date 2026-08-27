Nvidia en hausse après avoir signalé une période prolongée de dépenses en IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les cours des actions évoluent tout au long de la séance)

L'action Nvidia NVDA.O a progressé jeudi avant l'ouverture, les investisseurs ayant salué les solides perspectives à long terme du fabricant de puces, pariant que la course mondiale à la mise en place d'infrastructures d'IA alimentera des années de croissance rapide malgré les inquiétudes liées aux goulots d'étranglement dans l'approvisionnement et aux liens financiers avec les clients.

L’action a progressé de 6,7 % à 223,71 dollars avant l’ouverture, ce qui devrait permettre à Nvidia d’ajouter environ 340 milliards de dollars à sa capitalisation boursière.

La société la plus valorisée au monde prévoit une croissance de 70 % de son chiffre d'affaires pour le prochain exercice fiscal et annonce des ventes pour le trimestre en cours supérieures aux estimations de Wall Street, signe que le boom des dépenses en IA se poursuit.

Ces perspectives optimistes ont eu des répercussions sur les marchés mondiaux des semi-conducteurs, entraînant une hausse des titres liés à l’IA en Europe et en Chine et offrant de nouveaux arguments aux optimistes.

L’action Nvidia a chuté de près de 12 % par rapport à son plus haut niveau atteint en mai, les investisseurs exigeant de plus en plus de preuves que l’essor des dépenses dans l’IA allait perdurer.

À la suite de ces résultats, au moins dix courtiers ont relevé leur objectif de cours sur l'action, selon les données compilées par LSEG.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré: “Une croissance de 70 % dans un contexte de contraintes d’approvisionnement est un chiffre remarquable, et dans la mesure du possible, nous nous attendons à ce que Nvidia continue à lever les obstacles à une croissance encore plus forte.”

Ces prévisions constituent une rare projection à long terme de la part de Nvidia, le directeur général Jensen Huang ayant déclaré que l’IA avait atteint un “point d’inflexion”, la technologie passant du stade expérimental à celui du déploiement dans le monde réel.

Nvidia a indiqué que la demande en IA s’étendait au-delà des hyperscalers, citant la croissance des laboratoires d’IA, l’augmentation des capacités des fournisseurs de “néo-cloud” tels que CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O , ainsi qu’un partenariat renforcé avec Amazon Web Services.

Les actions de CoreWeave et de Nebius ont respectivement progressé de 5,8 % et 7,2 %.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré que l’entrée de Nvidia dans le partage des revenus du cloud pourrait constituer un nouveau catalyseur pour le titre.

La société a annoncé un chiffre d’affaires de 96,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street, grâce à 89 milliards de dollars de ventes liées aux centres de données.

L’action se négocie à 17,9 fois les estimations de bénéfices prévisionnels, bien en dessous des 37,2 fois d’Advanced Micro Devices AMD.O et des 46,2 fois d’Intel INTC.O .