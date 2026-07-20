Nuvation Bio en hausse alors que les données sur un médicament contre le cancer du cerveau entraînent l'élargissement des études

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** L'action de la société spécialisée dans le traitement du cancer Nuvation Bio NUVB.N progresse de 5,3 % à 6,11 dollars

** La société indique que son médicament expérimental contre le cancer du cerveau , le safusidenib, a montré un taux de réponse confirmé de 52 % chez les patients atteints d’un gliome présentant une mutation IDH1, un type courant de tumeur cérébrale causé par une mutation génétique

** Elle précise que près de 80 % des patients étaient encore en vie sans aggravation de leur maladie trois ans après le début du traitement, selon une étude japonaise de phase intermédiaire

** La société va lancer une étude de phase avancée hors des États-Unis auprès d’environ 140 patients nouvellement diagnostiqués n’ayant pas encore reçu de chimiothérapie ni de radiothérapie

** Le profil de sécurité du safusidenib est resté gérable

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse d'environ 32 % depuis le début de l'année