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Nutanix en forte hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 10:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action de la société de cloud computing Nutanix NTNX.O progresse de 6,2% à 69,43 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 757,10 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 738,26 millions de dollars, grâce à la croissance des revenus annuels récurrents (ARR) et à l'augmentation de sa base de clients

** NTNX prévoit un chiffre d'affaires compris entre 755 et 765 millions de dollars au premier trimestre, et entre 3,18 et 3,23 milliards de dollars pour l'exercice 2027

** Sur 19 courtiers, 10 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, et neuf "conserver"; leur objectif de cours médian est de 65 $ - données LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 26,5% depuis le début de l'année

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