Nscale, soutenu par Nvidia, évalué à 14,6 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 09:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Le groupe d'intelligence artificielle Nscale, soutenu par Nvidia NVDA.O , a été évalué à 14,6 milliards de dollars après avoir levé 2 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, a déclaré la société britannique lundi. La série C de financement a été menée par la société norvégienne Aker AKER.OL et 8090 Industries, et a inclus Nvidia NVDA.O , Citadel, Dell DELL.N , Jane Street, parmi d'autres, a déclaré la société dans un communiqué.

Nick Clegg et Sheryl Sandberg, anciens dirigeants de Meta, et Susan Decker, ancienne présidente de Yahoo, rejoindront le conseil d'administration de l'entreprise d'IA, a déclaré la société. Ce tour de table intervient alors que le groupe d'IA se prépare à une introduction en bourse, , pour laquelle Nscale Global a engagé Goldman Sachs et JPMorgan en tant que souscripteurs, comme l'ont indiqué des sources à Reuters au début de l'année.

Le calendrier de l'éventuelle introduction en bourse n'a pas encore été fixé, avaient précisé les sources.

Fondée en 2024, Nscale possède et exploite ses propres centres de données, unités de traitement graphique (GPU), et sa pile logicielle pour fournir des calculs d'IA à grande échelle, alimentés par GPU.

Le nouveau financement l'aidera à accroître la capacité de ses centres de données pour répondre à la demande croissante de calcul d'IA de la part de ses clients, notamment Microsoft

MSFT.O et OpenAI.

