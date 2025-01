Novo Nordisk: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk grimpe de plus de 3% à Copenhague, dans le sillage d'un relèvement de conseil de 'neutre' à 'achat' sur le titre du laboratoire pharmaceutique, et ce malgré un objectif de cours fortement abaissé de 1100 à 750 couronnes danoises.



Le broker abaisse sa cible après CagriSema, mais juge la vague de vente sur le titre exagérée. 'Novo reste l'histoire de croissance la plus excitante de l'industrie pharmaceutique au sein de l'UE et se situe maintenant à une valeur raisonnable', juge-t-il.





