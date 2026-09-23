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Novo Nordisk serait disposé à s'introduire directement en Bourse à New York, a déclaré son directeur général Doustdar au Financial Times
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 07:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec des détails tirés de l'interview accordée au Financial Times et des informations de fond)

Novo Nordisk NOVOb.CO est disposé à envisager une cotation directe à la Bourse de New York, en remplacement des certificats de dépôt américains (ADR) par le biais desquels les investisseurs américains négocient actuellement ses actions, a déclaré le directeur général Mike Doustdar au Financial Times dans une interview publiée mercredi.

Les États-Unis représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires de Novo et l’essentiel des ventes de ses médicaments contre le diabète et l’obésité, mais le laboratoire pharmaceutique danois subit des pressions pour retrouver son élan sur le marché de la perte de poids face à son concurrent Eli Lilly LLY.N .

“Je vois clairement certains avantages à cela”, a déclaré Doustdar au journal lorsqu’on lui a demandé si Novo envisagerait une cotation directe à la Bourse de New York.

“Notre communauté d’investisseurs s’est, dans une large mesure, déplacée au cours des 20 dernières années (hors de la Scandinavie), et nous dialoguons de plus en plus avec des investisseurs aux États-Unis… en plus de (nos investisseurs à long terme)”, a ajouté Doustdar.

Doustdar a indiqué que l’idée d’une cotation directe aux États-Unis avait été évoquée au cours de la dernière décennie, mais qu’il n’y avait pas eu de “dialogue ni de discussions actives” à ce sujet depuis qu’il était devenu directeur général l’année dernière.

“Je suis du genre à ne pas commencer par un “non” en général; je commence par un “peut-être”. “Pouvez-vous m’exposer les avantages et les inconvénients de cette option, puis nous en discuterons ensemble?”, a également déclaré Doustdar, tout en soulignant que la société n’étudiait pas cette idée pour le moment.

Novo, principalement cotée à Copenhague, a surfé sur une vague de demande après le lancement en 2021 du médicament de perte de poids Wegovy, ce qui lui a permis de devenir en 2023 la société cotée la plus valorisée d’Europe, avec une capitalisation boursière de plus de 600 milliards de dollars.

Novo Nordisk n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles.

Depuis lors, cependant, l’action Novo a chuté de plus de 70 % par rapport à son plus haut niveau, tandis que celle de Lilly a progressé. Les ventes de Zepbound, le traitement de perte de poids concurrent de Lilly, devraient dépasser celles de Wegovy cette année de plus de 7 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 170,450 USD NYSE +0,49%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
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