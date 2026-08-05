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Novo Nordisk relève ses objectifs annuels grâce aux produits GLP-1
information fournie par Zonebourse 05/08/2026 à 07:15
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A l'occasion de sa publication trimestrielle, Novo Nordisk fait part d'un relèvement de ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours, une amélioration des perspectives motivée par des attentes accrues concernant les ventes de produits GLP-1 comme le Wegovy.

Le laboratoire pharmaceutique danois, spécialisé dans le traitement du diabète et des maladies de l'obésité, anticipe désormais, en 2026, une évolution comprise entre 0% et -6% à taux de change constants pour son chiffre d'affaires et son bénéfice d'exploitation ajusté, contre une prévision précédente comprise entre -4% et -12%.

Au titre du 2e trimestre 2026, Novo Nordisk dévoile un bénéfice d'exploitation ajusté de 33 389 MDKK (soit 4 467 MEUR au taux de change actuel) et un chiffre d'affaires de 78 488 MDKK (soit 10 500 MEUR), en croissance à taux de change constants de respectivement 11% et 7%.

"Le portefeuille de produits Wegovy reste un moteur clé de croissance pour Novo Nordisk en 2026", met en avant le CEO Mike Doustdar, soulignant notamment que sa pilule Wegovy a atteint, aux États-Unis, plus de 5 millions d'ordonnances depuis son lancement.

Le dirigeant souligne également une adoption précoce du produit sur les marchés hors des États-Unis, lancé aux Émirats arabes unis en juin et au Royaume-Uni en juillet, ainsi que le déploiement de Wegovy HD, lancé sur le marché américain en avril.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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