Novo Nordisk continue de reculer, Jefferies abaisse sa cible

Novo Nordisk poursuit sa baisse à la Bourse de Copenhague (-1,05%, à 257,30 couronnes danoises), au lendemain d'une chute de 7,65% consécutive à la journée investisseurs qui n'a pas convaincu.

Ce matin, Jefferies a maintenu sa recommandation à conserver, en abaissant sa cible de cours de 285 à 275 couronnes danoises.

La banque d'investissement américaine explique que les objectifs financiers dévoilés la veille fixent un cap mais ressortent sous le consensus 2030. La direction vise un taux de croissance annuel composé des ventes 2026-2030 conforme à celui de ses pairs, dans le milieu d'une plage à un chiffre, contre environ 6% pour le consensus Novo et environ 5% pour Jefferies.

En outre, le management de Novo a expliqué tabler sur le maintien des marges ajustées, alors que certains visaient une expansion d'environ 200 points de base d'ici 2030, ce qui devrait impliquer des révisions à la baisse du bénéfice attendu pour 2030 selon Jefferies.

Interrogations sur la diversification et sur le pipeline cardiovasculaire

Les analystes expliquent que le pipeline mis à jour comprend de multiples tentatives dans l'obésité, aussi bien injectables qu'orales. Ils s'interrogent toutefois sur le niveau réel de diversification apporté, le portefeuille restant très exposé au marché de l'obésité, ce qui est risqué selon Jefferies.

Enfin, la banque d'investissement américaine émet également des réserves sur le pipeline cardiovasculaire. La volonté de se développer dans ce segment est logique, mais les mécanismes explorés comportent une part significative de risque clinique ou de développement, toujours selon Jefferies.