Novavax revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 grâce au succès de ses accords de licence

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* Le directeur général Jacobs indique que Novavax cherche à nouer de nouveaux partenariats

* Le fabricant de vaccins dépasse les estimations de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre

* Sanofi, partenaire de licence, prévoit de mener en 2027 aux États-Unis un essai clinique de phase avancée sur un vaccin combiné contre la grippe et la COVID-19

(Ajout des cours de bourse au paragraphe 2)

par Sriparna Roy

Le fabricant de vaccins Novavax

NVAX.O a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel au-delà des attentes de Wall Street, misant sur les paiements liés à ses accords de licence.

L'action de la société a progressé de plus de 3 % pour s'établir à environ 11 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La société s'est appuyée sur des accords de licence et des partenariats liés à sa plateforme de vaccins à base de protéines et à son adjuvant Matrix-M — un composé qui renforce la réponse immunitaire de l'organisme aux vaccins.

Novavax table désormais sur un chiffre d’affaires ajusté compris entre 385 et 415 millions de dollars pour 2026, soit un montant supérieur aux prévisions précédentes (235 à 275 millions de dollars) et à l’estimation moyenne des analystes (380,29 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

La société, actuellement déficitaire, mise sur l’accord de licence conclu avec le laboratoire pharmaceutique français Sanofi SASY.PA , d’une valeur d’au moins 1,2 milliard de dollars, pour atteindre la rentabilité d’ici 2028.

« Nous avons l’intention de nouer de nouveaux partenariats, ce qui est au cœur de notre modèle économique. Nous sommes donc non seulement ouverts à cette idée, mais nous cherchons aussi activement à la faciliter et à la concrétiser », a déclaré John Jacobs, directeur général de Novavax, lors d’une interview.

La société mène actuellement des essais pour évaluer l’impact de l’ajout de son adjuvant Matrix-M aux vaccins existants, après avoir évalué plus de 30 vaccins commercialisés à l’échelle mondiale, a indiqué M. Jacobs à Reuters.

Sanofi prévoit de mener en 2027 un essai clinique de phase avancée aux États-Unis sur son vaccin combiné contre la grippe et la COVID-19, qui utilise le vaccin anti-COVID-19 de Novavax, le Nuvaxovid. Novavax pourra percevoir un paiement d’étape de 225 millions de dollars lors du lancement commercial aux États-Unis.

La victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a ravivé l’espoir d’une stabilisation de la politique en matière de vaccins après une période d’incertitude.

« Je pense qu’il est trop tôt pour dire dans l’immédiat ce qui pourrait exactement se passer là-bas… Je pense toutefois que cela pourrait être de bon augure à long terme pour les fabricants de vaccins », a déclaré M. Jacobs.

Novavax explore également des vaccins contre les infections bactériennes et fongiques, ainsi que contre le cancer.

La société a enregistré une perte nette trimestrielle de 31 millions de dollars, contre une perte nette de 202 millions de dollars il y a un an.