Peloton en hausse grâce à de solides résultats trimestriels et à des perspectives de bénéfices optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action du fabricant d'équipements de fitness Peloton PTON.O progresse d'environ 10 % à 6 dollars en pré-ouverture après la publication de ses résultats du premier trimestre

** La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 625 et 650 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dont la valeur médiane est supérieure à l'estimation moyenne de 633,9 millions de dollars, selon les données de LSEG

** L'entreprise table sur un Ebitda ajusté compris entre 85 et 100 millions de dollars au deuxième trimestre

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre, à 559,2 millions de dollars, dépasse les estimations de 553,7 millions de dollars

** Le BPA du premier trimestre s'établit à 0,19 dollar, contre 0,03 dollar il y a un an

** La société maintient ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 entre 2,30 et 2,40 milliards de dollars, la valeur médiane étant légèrement inférieure à l'estimation moyenne de 2,36 milliards de dollars

** L'Ebitda ajusté du premier trimestre progresse de 42 % à 167,8 millions de dollars

** Marge brute du premier trimestre de 61,3 % contre une prévision de la société de 57 %

** Le nombre d'abonnements payants aux services de fitness connectés en fin de période recule de 9 % à 2,5 millions

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 11,4 % depuis le début de l'année