L'Allemagne va acquérir 50% de KNDS

Un char « Leopard » et un obusier PZH 2000 au KNDS de Munich

par Holger Hansen et Alexander Hübner

‌Le gouvernement allemand a conclu un accord avec les familles propriétaires de KNDS ​en vue d'acquérir 50% du capital du fabricant franco-allemand de chars, selon un document gouvernemental, Berlin cherchant à renforcer son influence sur les technologies de défense stratégiques.

Le prix ​d'achat n'a pas été dévoilé, mais il sera calculé sur la base de la valeur des fonds ​propres de KNDS, aux conditions actuelles du ⁠marché, précise le document consulté par Reuters.

Cela signifie que l'Allemagne devrait payer moins ‌cher pour cette participation de 50% que le montant initialement envisagé pour une participation de 40% dans le fabricant des chars Leopard ​2. Jusqu'à 7,2 milliards ‌d'euros avaient été prévus dans le cadre de l'accord annoncé ⁠en juin.

KNDS et les familles concernées n'ont pas souhaité commenter cette information à ce stade.

BERLIN VEUT L'ÉGALITÉ AVEC PARIS

L'Allemagne entend disposer d’un poids égal à celui de la ⁠France au sein ‌de KNDS et éviter d'être mise en minorité lors les décisions ⁠clés, selon le document du ministère des Finances transmis à la commission du ‌Budget du Bundestag.

Berlin rachèterait les parts des familles avant de réduire ⁠progressivement sa participation, parallèlement à celle de la France, jusqu’à ce ⁠que les deux ‌États détiennent chacun 40 % du capital. Cela pourrait se faire par le biais d'une ​introduction en Bourse (IPO) sous réserve des conditions ‌de marché.

Le quotidien économique Handelsblatt a révélé l'information en premier.

Les familles et l’État français détiennent actuellement chacun ​50% de KNDS, après l'abandon du projet d'IPO envisagé plus tôt cette année, qui prévoyait la cession de 10% du capital par chacun.

L'IPO avait d'abord ⁠été reportée, puis suspendue en raison du repli des valorisations dans le secteur de la défense et des réticences des familles à céder leurs parts. Cette baisse rend également le rachat de leur participation par l’État allemand moins coûteux.

(Reportage Holger Hansen et d'Alexander Huebner, avec la contribution de Florence Loeve, version française Elena Smirnova, édité ​par Benoit Van Overstraeten)