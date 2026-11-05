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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 12:52

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(Actualisé avec détails sur le secteur de l'IA, Carlyle,)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,63% pour le Dow Jones .DJI et de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC devrait ouvrir sur un recul de 0,47%.

* SECTEUR DE L'IA - Les actions des sociétés liées à l'intelligence artificielle seront à nouveau suivies de près jeudi, après une réaction contrastée la veille aux résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, qui ont atténué l'incertitude politique sans pour autant dissiper les craintes d'une réglementation accrue, notamment dans le domaine des centres de données.

Jeudi, MICRON TECHNOLOGY MU.O , MARVELL MRVL.O , INTC.O et BROADCOM AVGO.O reculent encore d'entre 1,3% et 2,5% dans les échanges en avant-Bourse, et les opérateurs de centres de données restent également sous pression : IREN IREN.O , HUT 8

HUT.O , APPLIED DIGITAL APLD.O et CORE SCIENTIFIC CORZ.O sont indiqués en baisse de 0,3% à 1,3% à l'ouverture.

Les fournisseurs de services publics et d'équipements exposés à l'essor des centres de données, notamment GE VERNOVA

GEV.N et CONSTELLATION ENERGY CEG.O , affichaient également des baisses en avant-Bourse, tout comme les fabricants de serveurs d'IA DELL DELL.N et HPE HPE.N , qui reculent d'environ 2% chacun.

TESLA TSLA.O et SPACEX SPCX.O sont également attendus dans le rouge après avoir reculé de plus de 3% chacun mercredi.

AMAZON AMZN.O , META META.O et ALPHABET GOOGL.O progressent en revanche légèrement après leur bond de la veille.

* QUALCOMM QCOM.O plonge de 10% lors des échanges en avant-Bourse, après avoir publié la veille des ventes de puces pour smartphones inférieures aux estimations, les investisseurs craignant que la faiblesse de cette ne vienne contrebalancer les gains réalisés dans de nouveaux secteurs de croissance tels que les puces pour centres de données.

* ARM HOLDINGS ARM.O a publié mercredi une prévision de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre légèrement supérieure aux estimations, la société continuant de bénéficier de l'essor des dépenses dans le domaine de l'IA.

* SNAP SNAP.N , l'opérateur de Snapchat, plonge de 9,8% en avant-Bourse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le troisième trimestre, les recettes publicitaires ayant progressé moins que prévu.

* CARLYLE CG.O a publié jeudi un bénéfice pour le troisième trimestre supérieur aux attentes, le gestionnaire d'actifs ayant monétisé davantage d'investissements.

* MICROSOFT MSFT.O ne fera pas valoir une option qui lui permettrait de multiplier par plus de deux le volume de son contrat actuel avec le fournisseur britannique de services d'IA dans le cloud Nscale, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

* RALPH LAUREN RL.N doit publier ses résultats jeudi avant l'ouverture de la Bourse, tandis que ceux d'AIRBNB ABNB.O sont attendus après la cloche.

(Rédigé par Diana Mandia)

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HUT 8
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IREN LTD
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MARVELL
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META PLATFORMS
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MICRON TECHNOLOGY
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MICROSOFT
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