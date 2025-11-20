Novartis reformule ses prévisions de ventes jusqu'en 2030

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a relevé jeudi ses objectifs de ventes pour deux de ses anticancéreux mais a reformulé ses prévisions de ventes pour l'ensemble du groupe, modérant légèrement ses attentes jusqu'en 2030.

( AFP / GABRIEL MONNET )

Le groupe, qui tient jeudi une conférence pour les investisseurs à Londres, s'attend désormais à des ventes "à leur pic" de "10 milliards dollars ou plus" (8,6 milliards d'euros) pour Kisqali, un traitement contre le cancer du sein, contre 8 milliards de dollars visés auparavant.

Pour Scemblix (leucémie), la barre a été relevée à "4 milliards de dollars ou plus", contre 3 milliards précédemment, a indiqué Novartis dans un communiqué.

Novartis avait relevé son objectif de croissance fin octobre lors de l'annonce du rachat de l'américain Avidity Biosciences, mais l'a de nouveau ajusté jeudi, en étendant la période de prévisions.

Le rachat de cette entreprise californienne doit renforcer ses activités dans les neurosciences, ce qui avait amené Novartis à relever son objectif de croissance des ventes hors effets de change à 6% (contre 5% auparavant) pour la période allant de 2024 à 2029.

Jeudi, il a modifié la période de prévisions, disant désormais tabler sur une croissance de 5% à 6% entre 2025 et 2030.

En hausse dans les premiers échanges, l'action a cédé ses gains au fil de la matinée et reculait de 0,16% à 10H26 GMT, à 102,06 francs suisses, à contre-tendance du SMI, l'indice phare de la Bourse suisse, en hausse de 0,29%.

Ces nouveaux objectifs restent "plus élevés que ce que nous avions estimé", a réagi Stefan Schneider, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier.

L'allongement de cette période de prévisions permet "de tenir compte de la pression initiale des biosimilaires sur Cosentyx", relève de son côté Laurent Flamme, analyste à la Banque cantonale de Zurich, alors que le brevet de ce traitement, utilisé notamment pour soigner le psoriasis, commencera à expirer fin 2029 aux Etats-Unis.

Alors que son médicament star, Entresto, est confronté depuis juillet à la concurrence de médicaments génériques, Novartis a mis en avant ses relais de croissance, mettant en avant que sa réserve compte "plus de 30 médicaments" à l'étude.

Entresto, un traitement contre l'insuffisance cardiaque est le numéro un de ses ventes avec un chiffre d'affaires qui se montait à 7,8 milliards de dollars en 2024.