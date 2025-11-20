Elior solide leader de l'indice SBF 120 après avoir renoué avec les bénéfices

(AOF) - Aux commandes de l'indice SBF 120, Elior bondit de 6,92% à 2,84 euros après avoir flambé de plus de 14% à la mi-séance. Le spécialiste de la restauration collective a dévoilé des résultats en net redressement au titre de l'exercice fiscal 2024-2025, clos au 30 septembre. Le résultat net du groupe de restauration collective s'est élevé à 88 millions d'euros, contre une perte de 41 millions d'euros l'an dernier. L'Ebita ajusté est ressorti à 202 millions d'euros, en augmentation de 35 millions d'euros par rapport à l'an dernier. La marge d'Ebita ajusté a progressé de 50 points de base, à 3,3%.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 6,15 milliards d'euros, soit une croissance organique de 1,3%, portée par la restauration collective à 2%.

"Ces résultats confirment la trajectoire que nous avons engagée : celle d'un redressement solide, d'une croissance maîtrisée et d'une ambition durable. Après avoir traversé une période de transformation, nous enregistrons une performance remarquable et récoltons aujourd'hui les fruits de nos efforts collectifs, avec un résultat net redevenu positif. Le retour à la distribution de dividendes traduit la solidité retrouvée du groupe et la confiance que nous avons dans l'avenir", a commenté Daniel Derichebourg, PDG d' Elior Group .

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale la distribution d'un dividende de 4 centimes par action. Les dates de détachement et de paiement sont respectivement fixées aux 17 et 19 février 2026. Le Groupe a également pour objectif, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, de monter la distribution de dividendes à un montant annuel représentant environ 30% de son résultat net consolidé part du groupe.

S'agissant des perspectives pour l'exercice 2025-2026, Elior anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires, axée sur la rentabilité, comprise entre 3% et 4%, et une marge d'Ebitda ajusté comprise entre 3,5% et 3,7%, soit une amélioration de 20 à 40 points de base. Le groupe de restauration collective compte enfin poursuivre son désendettement avec un ratio de levier d'environ 3 au 30 septembre 2026. Il s'établit à 3,3 à fin septembre 2025, en baisse par rapport aux 3,8 à fin septembre 2024.

"La guidance 2026 est un peu décevante sur la marge mais la reprise du dividende est encourageante", estime Oddo BHF, à Sous-Performance sur le titre.

Pour TP ICAP Midcap, à l'Achat sur la valeur : "le redressement se confirme".

Points-clés

- Groupe de restauration collective et multiservices, numéro 1 en France, Espagne et Italie, numéro 5 au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, et créé en 1991 ;

- Chiffre d’affaires de 6, 1Mds€ réalisé majoritairement dans la restauration collective, devant les multiservices (nettoyage, accueil, espaces verts, sécurité, efficacité énergétique, éclairage public, services RH et d'intérim et sous-traitance aéronautique) ;

- Modèle d’affaires de complémentarité entre les activités, d’élargissement de la base de clientèle, de renforcement des positions de leader national et d’élargissement de l’implantation aux Etats-Unis et en Asie ;

- Capital détenu à 48,17 % par Derichebourg et 7 % par BDL Capital Management, Daniel Derichebourg étant président-directeur général du conseil de 12 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires axé sur l’intégration de la branche multiservices de Derichebourg :

- opérant des changements managériaux en France et en Italie, réorganisation les activités en France et restructurant les fonctions supports du siège,

- maîtrisant et sécurisant les chaînes d’approvisionnement,

- limitant l’impact de l’inflation par les renégociations de prix supplémentaires et la revue systématique du portefeuille de contrats,

- visant 56 M€ de synergies d’ici fin 2026,

- investissant dans les fonctions support au développement commercial (cuisines centrales…),

- travaillant sur le rallongement de la dette et la titrisation, d’où un impact positif sur le besoin en fonds de roulement ;

- Stratégie environnementale « Aimer la terre » 2030 :

- réduction de 25 % des émissions de CO2 (vs 2020) et de 50 % des gaspillages alimentaires par repas :

- en cours de révision avec nouvelles ambitions attendues pour la fin de l’exercice ;

- Volontarisme en Asie : acquisition à Hong-kong et accélération de l’expansion en Inde ;

- Situation financière en redressement après l’acquisition, au printemps 2023, de la branche multiservices de Derichebourg : levier d’endettement ramené à 3,3 à fin mars (objectif de 3 pour 2026).

Défis

- Maintien d’un taux de rétention des clients supérieur à 90 % ;

- Enjeu de la prise de participation de 10 % dans AD Entreprises, groupe du cuisinier Alain Ducasse ;

- Attente pour 2026 de la reprise de la croissance des chiffres d’affaires;;

- Dévalorisation boursière depuis novembre, les investisseurs se montrant indifférents à l’amélioration constante de la rentabilité opérationnelle mais critiques envers la croissance du chiffre d’affaires ;

- Après une progression de 1,5 % des revenus et de 32 % de la rentabilité opérationnelle au 1 er semestre, objectifs pour l’exercice clos le 30 septembre 2025 révisés en baisse pour les revenus et à la hausse pour les autres indicateurs : croissance du chiffre d’affaires de 1 à 2 %, marge d’exploitation de + 3,3 à 3,6 % et levier de la dette inférieur à 3,5 ;

- Non versement de dividende depuis 2020.