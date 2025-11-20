Royaume-Uni: MBDA remporte une commande de 316 millions de livres pour un laser anti-drones

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le fabricant européen de systèmes d'armement et en particulier de missiles MBDA a remporté un contrat de 316 millions de livres (359 millions d'euros) au Royaume-Uni pour la livraison de nouveaux dispositifs laser "DragonFire", capables d'abattre des drones volant à grande vitesse.

Plusieurs pays européens ont été confrontés ces derniers mois à une multiplication de survols de drones non identifiés, parfois au-dessus d'infrastructures sensibles comme des installations militaires, des centrales électriques, des ports et des aéroports.

Le système de MBDA a notamment été testé sur un site militaire dans les Hébrides, un archipel au nord-ouest de l'Ecosse. Ces essais "ont impliqué des drones capables de voler jusqu'à 650 km/h, soit deux fois la vitesse maximale d'une Formule 1", a fait valoir le ministère britannique de la Défense (MoD) dans un communiqué.

Le gouvernement britannique souligne que le système laser coûte seulement 10 livres (11 euros) par tir et peut atteindre une pièce de monnaie à un kilomètre de distance, y voyant "une méthode plus économique que les systèmes de missiles traditionnels, dont le coût peut atteindre plusieurs centaines de milliers de livres par tir".

DragonFire sera installé sur un destroyer de la Royal Navy d'ici 2027. C'est "le premier système laser de haute puissance à entrer en service dans un pays européen", selon le MoD, qui précise que la commande "contribuera à créer et à maintenir 590 emplois à travers le Royaume-Uni".

MBDA est détenu conjointement par le géant européen Airbus (37,5%), le britannique BAE Systems (37,5%) et l'italien Leonardo (25%).