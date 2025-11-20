USA: l'opérateur de télécoms Verizon annonce la suppression de 13.000 postes

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant américain des télécoms Verizon a annoncé jeudi la suppression de 13.000 postes dans un contexte de compétition accrue entre opérateurs aux États-Unis, soit la plus large vague de suppressions de l'histoire de l'entreprise.

"Aujourd'hui, nous allons commencer à réduire notre effectif de plus de 13.000 employés à travers l'organisation et réduire de manière significative nos dépenses en main-d'œuvre externalisée et autres services extérieurs", a écrit le directeur général du groupe, Dan Schulman, dans une lettre adressée à ses salariés, consultée par l'AFP.

Le nouveau patron, nommé début octobre à la tête de Verizon pour insuffler un nouvel élan, fait valoir dans son courrier la nécessité de construire une entreprise "plus rapide, plus forte et plus anticipatrice. Pour ce faire, nous devons simplifier nos opérations afin de résoudre la complexité et les frictions qui nous ralentissent et frustrent nos clients."

"Verizon se trouve à un tournant décisif" et "n'exploite pas pleinement (son) potentiel", avait déclaré M. Schulman en octobre, après la publication des résultats du groupe pour le troisième trimestre.

"C'est l'opportunité pour Verizon (...) de se restructurer et de réaligner nos priorités de manière à nous aider à retrouver notre position de leader en tant qu'opérateur", a expliqué un porte-parole de Verizon à l'AFP, jeudi.

Au 31 décembre 2024, l'entreprise comptait environ 99.600 salariés à temps plein, dont 88% étaient basés aux États-Unis, selon un document officiel publié en février sur le site du gendarme américain des marchés financiers, la SEC (Securities and Exchange Commission).

Plus grand fournisseur de services de télécommunications aux Etats-Unis, Verizon cherche à réduire ses coûts dans un contexte de concurrence accrue sur le marché de la téléphonie mobile face à d'autres grands du secteur, comme AT&T et T-Mobile.

L'hypothèse d'un plan de restructuration massif avait été évoquée il y a quelques jours par le Wall Street Journal.

Vers 13H55 GMT, le titre Verizon cédait environ 0,3% à 41,08 dollars, dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York.