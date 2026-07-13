Nouvelle salve de frappes US contre l'Iran, riposte de Téhéran dans le Golfe

Les hostilités se poursuivent entre les Etats-Unis et l'Iran, l'armée américaine ayant déclaré dimanche soir mener de nouveaux bombardements avec l'objectif annoncé d'enrayer les capacités militaires iraniennes près du détroit d'Ormuz, tandis que Téhéran a ciblé des sites militaires américains dans le Golfe.

Cette escalade des tensions intervient après que Donald Trump a déclaré mercredi que l'accord intérimaire de cessez-le-feu signé en juin entre les deux pays était "fini". Le président américain, qui a alterné commentaires optimistes et menaces depuis le début du conflit, en février, a par la suite ouvert la porte à la poursuite des négociations.

Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint la trêve et de ne pas respecter les conditions de leur protocole d'accord. Les attaques et représailles se sont multipliées ces derniers jours.

Dans ce contexte, l'Iran a resserré son étau sur le détroit d'Ormuz, annonçant de nouveau fermer cette voie cruciale pour les livraisons mondiales d'énergie. De facto fermé par Téhéran en réponse à la campagne militaire des Etats-Unis et d'Israël lancée le 28 février, le détroit avait été rouvert pour les navires commerciaux dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.

En réponse à cette nouvelle fermeture, Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis allaient réinstaurer un blocus naval contre l'Iran et ce avec effet immédiat, affirmant également que le détroit d'Ormuz était ouvert et qu'il le resterait.

Les forces iraniennes ont lancé des attaques contre les intérêts américains dans le Golfe, notamment au Qatar, médiateur des négociations entre les deux camps et qui n'avait plus été ciblé depuis avril. Les Emirats arabes unis, qui abritent une importante base militaire américaine, ont dit avoir activé leurs défenses aériennes face à des missiles et drones iraniens.

Via le réseau social X, le commandement central de l'armée américaine a indiqué dimanche soir lancer une nouvelle opération afin de "continuer à dégrader la capacité (de l'Iran) à attaquer des marins civils et des navires commerciaux transitant librement par le détroit d'Ormuz".

S'exprimant dans un bref entretien téléphonique avec Reuters dimanche après-midi, Donald Trump a revendiqué que les Etats-Unis "fracassaient" les Iraniens.

Des explosions ont été entendues près des îles Qeshm et de Bandar Abbas, sur la rive du détroit d'Ormuz, a rapporté dimanche soir la presse officielle iranienne.

Le président du Parlement iranien, Mohammed Baqer Qalibaf, négociateur en chef de Téhéran, a pour sa part prévenu sur le réseau social X que "l'ère des accords à sens unique est révolue". "Nous vous l'avons dit: respectez votre parole ou payez en le prix. La réalité frappe à la porte".

Au vu de la nouvelle montée des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis, le Brent LCOc1 gagne 4,01% à 79,06 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI)

CLc1 4,06% à 74,31 dollars.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

16h17 - Le président américain Donald Trump déclare que les États-Unis rétablissent un blocus naval contre l'Iran et qu'ils percevront une redevance de 20% sur toutes les marchandises transitant par le détroit d'Ormuz, après l'annonce de la fermeture de ce détroit par Téhéran.

Donald Trump précise que cette mesure prendra effet immédiatement, sans donner plus de détails.

16h04 - Le nombre de pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz a chuté au cours de la dernière journée pour atteindre son plus bas niveau depuis deux mois, selon des données maritimes, alors que la reprise des frappes entre les États-Unis et l'Iran et les attaques contre des navires ont exacerbé les inquiétudes en matière de sécurité.

Selon des sources du secteur maritime, les navires désactivent de plus en plus souvent leurs transpondeurs AIS publics, ce qui rend difficile l'estimation du nombre total de navires traversant cette voie navigable.

D'après les données disponibles, le trafic des pétroliers et des méthaniers a atteint son plus bas niveau depuis le 25 mai, selon une analyse de Kpler.

15h39 - En intervenant dans le détroit d'Ormuz, les Etats-Unis compromettent sérieusement l'approvisionnement mondial de gaz et de pétrole, déclarent les Gardiens de la révolution islamique d'Ira, ajoutant qu'ils continuent d'exercer leur contrôle et leur autorité sur cette voie d'eau.

15h03 - L'Iran ne permettra pas aux États-Unis d'intervenir dans la gestion du détroit d'Ormuz, déclare dans un communiqué le haut commandement militaire interarmées du pays.

Toute tentative de l'armée américaine visant à organiser le transit dans le détroit en dehors des voies désignées par Téhéran et sans coordination avec les forces armées iraniennes se heurtera à une forte résistance, poursuit le communiqué publié par les médias d'État.

15h00 - L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni condamnent les attaques iraniennes contre la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz et contre des pays de la région, dont le Qatar, le Koweït, Oman et la Jordanie, dit une déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères.

14h30 - Le nombre de tankers transitant par le détroit d'Ormuz recule sur les dernières 24 heures à son plus bas niveau depuis deux mois, selon des données de suivi du trafic maritime.

14h15 - Les États-Unis vont probablement prendre le contrôle du détroit d'Ormuz et en assurer la gestion et Washington devrait être rémunéré pour sécuriser cette voie maritime stratégique, déclare Donald Trump dans un entretien téléphonique sur Fox News.

"Nous allons garder le détroit et nous allons probablement l'exploiter. Nous deviendrons les gardiens du détroit (…) et nous devrions être remboursés pour cela", ajoute-t-il dans l'émission "Fox & Friends".

9h28 - L'Iran cherche à s'accorder avec Oman sur un mécanisme conjoint pour le détroit d'Ormuz, mais la pression exercée par les Etats-Unis sur Mascate freine ces efforts, annonce le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, dans un communiqué.

06h17 - Quatre missiles en provenance d'Iran ayant pénétré dans l'espace aérien de la Jordanie ont été interceptés et abattus, déclare l'armée jordanienne.

05h52 - Au Koweït, l'armée dit s'activer face à des "cibles aériennes hostiles" dans l'espace aérien koweïtien.

05h15 - Les Gardiens iraniens de la révolution disent avoir attaqué une base militaire des Etats-Unis au Koweït.

05h13 - Les sirènes d'alerte ont été déclenchées au Bahreïn, dit son ministère de l'Intérieur.

04h51 - Les Gardiens iraniens de la révolution annoncent qu'une deuxième phase de leur "riposte" aux frappes effectuées par les Etats-Unis s'est ouverte, avec une attaque contre la base militaire américaine de Cheick Isa au Bahreïn.

04h38 - L'armée américaine a procédé à une nouvelle vague, désormais terminé, de frappes contre l'Iran, dit son commandement central dans un communiqué, indiquant que des dizaines de cibles en de multiples lieux ont été visés.

Des systèmes iraniens de défense aérienne, des radars et des sites de lancement de drones et de missiles ont été atteints, ajoute le Centcom.

Ces attaques ont été menées avec des avions de chasse, des navires de guerre, et des drones d'attaque aériens et maritimes, dit-il également.

04h26 - Les Gardiens iraniens de la révolution disent avoir incendié, à l'aide de drones et de missiles, des réservoirs d'essence et des dépôts de munitions sur la base aérienne Prince-Hassan en Jordanie, présentant cette attaque comme la première phase d'une réponse aux bombardements américains.

Cette opération de représailles se poursuit, ajoutent-ils.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)