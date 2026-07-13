"La situation est intolérable" : plusieurs pays de l'UE favorables à une interdiction des importations en provenance des colonies israéliennes en Cisjordanie

Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie de l'UE, à Strasbourg, le 16 juin 2026. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

L'Irlande, les Pays-Bas et l’Espagne, ont déjà imposé leurs propres restrictions commerciales visant les colonies israéliennes en Cisjordanie.

La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, l'a assuré : "tout le monde s’accorde à dire que la situation en Cisjordanie est véritablement intolérable". Ce lundi 13 juillet, plusieurs pays de l'Union européenne se sont prononcés en faveur d'une interdiction des importations en provenance des colonies israéliennes en Cisjordanie, mais sans encore parvenir à un accord, a indiqué la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas.

"Prendre des mesures contre le commerce avec les colonies a obtenu le plus large soutien de la part des États membres", a-t-elle indiqué à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE. Les représentants des 27 à Bruxelles sont désormais chargés de "faire avancer ce travail et nous tiendrons probablement aussi une réunion extraordinaire à ce sujet", a-t-elle ajouté. "Nous devons adopter une position unifiée, et jusqu’à présent nous n’avons pas réussi à y parvenir", a-t-elle encore reconnu.

Plus de 500.000 colons israéliens en Cisjordanie

La Commission européenne a mis sur la table différentes options, dont une interdiction du commerce avec les colonies en Cisjordanie, considérées comme illégales au regard du commerce international. Mais les pays de l'UE restent très divisés sur les mesures à prendre. Plusieurs pays de l'UE, comme la Belgique, sont favorables à des mesures fortes, mais d'autres, comme la République tchèque, y sont opposés. L'Irlande, les Pays-Bas et l’Espagne, ont déjà imposé leurs propres restrictions commerciales visant les colonies israéliennes en Cisjordanie.

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967. Plus de 500.000 colons israéliens vivent dans ce territoire, à l’exclusion de Jérusalem-Est, aux côtés d’environ trois millions de Palestiniens. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël, mais les échanges avec les colonies israéliennes en Cisjordanie représentent moins de 1% du total, selon l'UE.