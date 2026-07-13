Boeing va présenter pour la première fois son drone armé MQ-28 au salon de Farnborough

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé lundi qu'il allait exposer pour la première fois en public le MQ-28 Ghost Bat, un drone armé destiné à intervenir aux côtés d'avions de combat, lors du salon aéronautique de Farnborough (Royaume-Uni).

Le MQ-28, développé par Boeing en partenariat avec l'Armée de l'air australienne, est équipé de systèmes autonomes et de technologies qui "changent drastiquement la donne en matière de vitesse, de coût et de quantité, tout en réduisant les risques pour les appareils avec équipages", note le groupe sur son site internet.

Il a une portée de 3.700 kilomètres, peut voler jusqu'à 12.000 mètres d'altitude, atteindre un maximum de Mach 0.9 et coûtera "dix fois moins" cher qu'un appareil avec équipage, affirme Boeing.

Il peut transporter deux missiles AMRAAM (air-air de moyenne portée avec guidage radar) ou quatre bombes de faible diamètre (SDB), et peut également avoir une cargaison d'environ 900 kgs (carburant supplémentaire, équipements).

"A Farnborough, nous avons hâte de renouer avec nos clients et avec nos fournisseurs et de renforcer nos partenariats internationaux", a commenté Kelly Ortberg, patron de Boeing, cité dans un communiqué.

Le groupe devrait ainsi signer son grand retour sur la scène aéronautique internationale.

Il avait en effet réduit la voilure au salon de Farnborough en 2024, après un incident en vol en janvier cette année-là sur un 737 MAX 9 qui a révélé d'importants problèmes de qualité.

Son patron d'alors, Dave Calhoun, avait annoncé sa démission quelques semaines plus tard et Kelly Ortberg a pris ses fonctions début août 2024.

Mais ce dernier et Stephanie Pope, responsable de la branche aviation commerciale (BCA) de Boeing, ont annulé leur présence l'année suivante au salon du Bourget (près de Paris), qui se tient en alternance avec celui de Farnborough, après le crash d'un 787 Dreamliner d'Air India.

Cet accident, qui a fait 260 morts au total et laissé un passager survivant, est survenu quatre jours avant l'ouverture de la rencontre internationale parisienne.

L'avionneur semble sorti de l'ornière au prix de changements importants de son processus de contrôle qualité de sa production et la certification de trois modèles (737 MAX 7 et MAX 10, 777X), qui a plusieurs années de retard, paraît désormais à portée.

Les visiteurs de Farnborough vont aussi pouvoir expérimenter sur le stand de Boeing "l'exposition immersive et interactive de produits et technologies", en particulier un tronçon avec aménagements intérieurs du nouveau gros porteur 777X.

Sa certification est attendue dans les prochains mois et sa mise en exploitation en 2027, au lieu de 2020 initialement prévu.

Le groupe va également installer un simulateur du cockpit de l'appareil de formation des pilotes T-7 Red Hawk.