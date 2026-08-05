Budget de l'État : la hausse des taux d'intérêt fait bondir la charge de la dette en 2026

Le gouvernement souhaite limiter le déficit public à 5% du Produit intérieur brut cette année, contre 5,1% l'an dernier.

( AFP / - )

La charge de la dette a progressé de plus de 5 milliards d'euros (+18,3%) entre juin 2025 et juin 2026, portée par la hausse des taux d'intérêt selon un document publié mardi 4 août par Bercy, dans un moment où le gouvernement cherche à réduire de le déficit public.

Selon les chiffres figurant dans la situation mensuelle budgétaire de juin, cette charge est passée de 29,2 milliards d'euros en cumulé sur les six premiers mois de 2025 à 34,5 milliards sur la même période de 2026, soit 5,3 milliards de plus.

L'augmentation de la charge de la dette, précise Bercy, "est liée à la hausse des taux d'intérêt". Ces derniers ont fortement augmenté en début d'année en raison de l'inflation provoquée par la guerre au Moyen-Orient qui a fait décoller le prix du baril de pétrole.

Au total, le budget de l'État est déficitaire de 106,8 milliards d'euros au premier semestre, soit 6,4 milliards de plus qu'à fin juin 2025, un trou qui se creuse ainsi quasiment du même montant que la charge de la dette.

Matignon "pas très optimiste"

Le gouvernement souhaite limiter le déficit public -solde des comptes de l'État, de la Sécurité sociale et les administrations locales- à 5% du Produit intérieur brut cette année, contre 5,1% l'an dernier, ce qui en a fait le deuxième plus élevé de la zone euro derrière la Belgique (5,2%).

Mais cela semble mal parti, a reconnu début juillet le ministre de l'Économie Roland Lescure, tandis que le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est dit "pas très optimiste ", dans un entretien à Paris-Match le 22 juillet.

Il citait les prix de l'énergie et l'activité accrue des forces armées dans le Golfe comme motif de ce pessimisme. Risquent de s'y ajouter certaines conséquences des gigantesques incendies du sud-ouest.

Au 30 juin, précise Bercy dans son communiqué, les dépenses du budget général -hors remboursements et dégrèvements d'impôts d'État- s'élevaient à 240,5 milliards d'euros contre 228,1 à fin juin 2025, une hausse de 12,4 milliards d'euros.

Les recettes -nettes des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État- ont cependant augmenté entre le premier semestre 2025 et le premier semestre 2026, passant de 177,9 milliards à 184,6 milliards.