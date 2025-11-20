Nouvel incendie chez Novelis, fournisseur d'aluminium de Ford

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition sans changement de texte) par Nora Eckert

Un nouvel incendie s'est déclaré jeudi dans l'usine d'aluminium de Novelis à Oswego, dans l'État de New York, qui fournit la lucrative gamme de camions F-150 de Ford F.N , environ deux mois après qu'un incendie a interrompu la majeure partie de la production de l'usine. En octobre, Ford a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices , évoquant un préjudice brut pouvant atteindre 2 milliards de dollars à la suite de l'incident. Le constructeur automobile de Dearborn, dans le Michigan, prévoit de compenser environ 1 milliard de dollars l'année prochaine en augmentant la production dans certaines usines de camions, a-t-il déclaré en octobre.

Si Novelis fournit également d'autres constructeurs automobiles, Ford est un gros consommateur car ses camions ont une carrosserie en grande partie en aluminium. Le constructeur automobile a suspendu pour une durée indéterminée la production de son pick-up électrique F-150 Lightning dans le Michigan après l'incendie de septembre, et la production de ses camions à essence a également été interrompue.

L'usine d'Oswego a également connu un petit incendie en octobre. En octobre, Novelis a déclaré qu'elle prévoyait de redémarrer les activités dans la partie de l'usine touchée d'ici la fin du mois de décembre, ce qui représente une accélération par rapport à sa prévision précédente de reprise d'ici le premier trimestre de 2026. Un porte-parole de Novelis a déclaré qu'il était trop tôt pour dire si l'incendie de jeudi retarderait ce calendrier. "Un incendie s'est déclaré ce matin dans l'usine de Novelis à Oswego, dans l'État de New York. Toutes les personnes travaillant dans l'usine ont été évacuées en toute sécurité. Plusieurs services de pompiers locaux sont intervenus et l'incendie est désormais maîtrisé. Les équipes sont toujours sur place pour s'assurer qu'il est complètement éteint", a déclaré le porte-parole. Ford n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.