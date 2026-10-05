Nouveau plus bas de 4 ans pour Hermès, UBS s'inquiète de la fin de l'effet rareté

(Zonebourse.com) - Hermès recule nettement lundi à la Bourse de Paris dans le sillage d'un abaissement d'UBS sur le titre, désormais à la "vente" contre "neutre" jusqu'à présent, avec un objectif de cours abaissé de 1 695 à 1 168 euros.

Peu avant 12h00, l'action du maroquinier cède 2,4% à 1 268,5 euros, atteignant de nouveaux plus bas depuis 4 ans. Elle cède désormais plus de 40% depuis le début de l'année.

Dans une note diffusée dans le courant de la matinée, la banque suisse explique s'inquiéter du fait que le géant français du luxe soit en train de basculer progressivement d'un modèle fondé sur la rareté vers un profil plus cyclique et dépendant de la demande.

Ses analystes rappellent qu'ils avaient déjà abaissé leur recommandation à "neutre" l'an dernier, inquiets de voir la dimension prise par le groupe (dont le chiffre d'affaires a plus que doublé par rapport à 2019) fragiliser à terme son modèle basé sur l'exclusivité de ses produits, moteur historique de sa croissance et de sa valorisation boursière.

Des attentes de marché jugées trop optimistes

En dépit du récent repli du titre, UBS explique anticiper de nouvelles difficultés pour le sellier, qu'il s'agisse de la disponibilité croissante de ses sacs sur le marché de l'occasion ou de la normalisation des prix de revente, qui lui laissent craindre qu'Hermès finisse par devenir plus sensible aux variations de la demande globale.

Là où le consensus de marché reste ancré sur l'ancien modèle de croissance basée sur la maroquinerie, la banque considère de son côté que la trajectoire de croissance devient de moins en moins prévisible.

Ce constat la conduit à réduire ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour la période 2026/2028 de respectivement 1%, 10% et 11%, tout en mettant les investisseurs en garde contre le risque de futures révisions à la baisse des estimations des analystes et d'une réduction de la prime de valorisation du titre.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.